Az amerikai lépések támogatják az MNB laza monetáris politikáját

A lassan, de biztosan kibontakozó vámháború az európai növekedési kilátások romlásában és az inflációs várakozások emelkedésében is fokozatosan tetten érhető. Ennek hatására az Európai Központi Bank várhatóan óvatos megközelítést választva szeptemberig kivár a jegybanki politika további iránymutatásával kapcsolatban, ezáltal a Magyar Nemzeti Bankon is enyhül a nyomás, hogy a szigorítás irányába lépjen.

A vámháború – főként az európai autógyártók esetleges termelés-visszafogása miatt – az uniós növekedési kilátásokra negatív hatással lehet, miközben az infláció emelkedése irányába mutat, ami júniusban el is érte a 2 százalékos jegybanki célt.

A romló gazdasági várakozások arra ösztönözhetik a csütörtökön ülésező EKB-t, hogy szeptemberig kivárjon a jegybanki politika további iránymutatásával kapcsolatban, ez pedig leszoríthatja a kötvénypiaci hozamok további emelkedését" – részletezte a várható hatásokat Kovács Mátyás, a K&H Alapkezelő szenior portfólió menedzsere.

A vámháború másik, már most jól érezhető hatásaként látványosan fokozódott a befektetők bizonytalansága.

„A növekedési kilátások romlásával az EKB óvatosabb megközelítést alkalmazhat, ami rövid távon az MNB számára is nyitva hagyja a kaput a laza monetáris politika további fenntartásához – erre utal a hazai jegybank tegnap tett kijelentése is. A Monetáris Tanács megítélése szerint ugyanis az inflációs cél fenntartható eléréséhez az alacsony alapkamat, valamint a laza monetáris kondíciók továbbra is szükségesek" – mondta el a befektetési szakember.

A kockázatkerülő magatartás egyértelműen a feltörekvő piacokat sújtja, hiszen a befektetők elfordultak a kevésbé biztos eszközöktől. Ennek tulajdonítható az elmúlt hetekben tapasztalt heves forintgyengülés és kötvényhozam emelkedés is, ami érezhetően fokozta a nyomást a Magyar Nemzeti Bankon, hogy szigorúbb monetáris politika irányába mozduljon.