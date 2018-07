Ryanair: fél Európa megbénult a sztrájkok miatt

Az ír légitársaságnak a sztrájkok miatt már 600 járatot kellett törölnie. Belgiumban katasztrofális a helyzet, ott a menetrend szerinti járatok 70 százaléka nem indult el, de Spanyolországban óriási a káosz. A légiutas-kísérők munkabeszüntetése miatt a Budapest-Barcelona járatot is törölte a Ryanair. Az ír legitársaságnak itthon is kijutott bőven a botrányokból a két csomagfiaskó miatt, ráadásul itthon vizsgálat is indult a cég ellen. Eközben a vállalat megfenyegette a sztrájkolókat és befenyítették a dublini pilótákat.