Tudja, melyik magyar bankjegyet hamisították a legtöbbet tavaly?

A Magyar Nemzeti Bank 2014-ben kezdte el a forintbankjegyek cseréjét. A megújult bankjegyek biztonsági elemei így ma már jóval összetettebb, komplexebb védelmet nyújtanak az esetleges hamisítások ellen, mégis akadnak olyanok, akik továbbra is próbálkoznak. Kiderült, melyik címlet sokszorosítják illegálisan a leggyakrabban, és az is, milyen módszerekkel.

Egymillió darab forgalomban lévő bankjegyre mindössze 1,5 darab hamisítvány jut. 2018 első félévében alig több, mint 300 db hamis forintbankjegyet vizsgáltak a jegybank szakértői, ami nemzetközi összehasonlításban is kifejezetten jónak számít - írja a Pénzcentrum.

A jegybank elsőként a 10 000, aztán a 20 000 forintos címleteket újította meg, majd ezt követte 2017. március elsején a 2000 és 5000 forintos bankjegyek cseréje.

Tavaly augusztustól az 1000-es, most pedig - ahogy az Origo is megírta - az 500-as van soron.

Az új bankjegyek egyre biztonságosabbak, azaz több különleges tulajdonságuk miatt már sokkal nehezebb őket hamisítani.

A forintbankjegyek hamisítása továbbra is kedvező mértékű, csökkenő tendenciát mutat.

Miért kell cserélni a bankjegyeket?

A forgalomban lévő forint-bankjegysorozat legrégebbi címleteinek kibocsátása 17 évvel ezelőtt (1997-ben) kezdődött, de a tervezés időszakát is figyelembe véve már a 19 éves kort is elérik bankjegyeink - írja oldalán a Pénzjegynyomda. A közel két évtizedet áttekintve jelentős fejlődés tapasztalható úgy a bankjegyek hamisítás elleni védelmét szolgáló műszaki megoldásokat mint a hamisítók által alkalmazott eszközök tekintetében. A korábbi évtizedekhez képest új szempontként előtérbe került az a követelmény is, hogy a lehető leggyorsabban és biztonságosan tudják kezelni a bankjegyeket a feldolgozógépek és az automaták.

Ma már önmagában nem elegendő, hogy az évtizedekig szolgáló bankjegy szépen megtervezett, különleges eljárásokkal nyomtatott pénz legyen. (A forint megelőző címletei akár 40 évig is közel változatlan formában voltak jelen a forgalomban.) A bankjegyhamisítási módszerek fejlődése, vagy a (pl. pénztári ellenőrzéssel, gépi kezelhetőséggel összefüggésben felvetődő) változó felhasználói igények ma már csak rövidebb megújítási periódusokat engednek meg. Jó példa erre az euró, amelynek második sorozatát már az első sorozat kibocsátásakor (2002-ben) elkezdtek fejleszteni. (Az új EUR 5 tavaly jelent meg, az EUR 10 pedig 2014 őszén kerül forgalomba.)