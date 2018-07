Egy álom vége: mégsem toboroznak nindzsákat

Félreértés volt a július közepén a nindzsaláz kitöréséhez vezető hír, legalábbis annak egyik fele. A japán Iga városában vélhetően valóban kevesen vannak, akik őrzik és bemutatják a régi nindzsakultúrát, ám ennek ellenére, mégsem keresnek most új jelentkezőket.

Ahogy az Origo nemrégiben megírta, a régi nindzsakultúra városa, Iga, komoly nindzsahiánnyal küzd. Emiatt nem tudják kihasználni azt a turisztikai és gazdasági potenciált, ami ebben az egyedi kulturális örökségben rejlik. A JapanNews most viszont arról ír, a médiában megjelent tudósításoktól eltérően, mégsem toboroznak új nindzsákat.

Futótűzként terjedt

A későbbi pontatlan média beszámolók alapja Iga város polgármesterének egy július 16-i, az egyik japán rádiócsatornának adott interjúja volt. Ebben a városvezető beszámolt a fogyatkozó hivatásos nindzsák számáról, és arról, hogy egyébként tisztességes éves jövedelemre tesznek szert azok, akik az örökség ápolásaként, Iga városában mutatják be tudásukat az érdeklődőknek.

Egy szerencsétlen hangsúlyválasztással, a rádió riportere a jövedelmet és az - állítólagos - égető nindzsahiányt hangsúlyozta, mely aztán számos beszámolóban már úgy jelent meg, hogy a város egyúttal szívesen fogadja profi árnyharcosok jelentkezését.

Mégsem igaz a legenda

A polgármester, Sakae Okamoto, aki most egy amerikai rádiócsatornának nyilatkozott, azt mondta, sajnálja ugyan, de

az egész teljes félreértés, Iga városa nem hirdet felvételt új nindzsáknak.

Noha nem cáfolta kategorikusan, hogy valóban kevesen vannak a feladatokra, de a fizetésekkel kapcsolatban már azt mondta, ő soha nem beszélt az igai nindzsák éves jövedelméről.

Azt is hozzátette, soha nem állította azt sem, hogy szeretné a nindzsakultúrát az egész világon elterjeszteni.

A városvezető a rádió stúdiójában járva, be is mutatott néhány kinyomtatott emailt abból a több mint 100-ból, melyeket Japánból, Spanyolországból, az USA-ból vagy a Fülöp-szigetekről kapott a jelentkezésekkel, önéletrajzokkal kiegészítve. Elmondta azt is, egyes pályázók a város mellett, a régió turisztikai ügynökségének és a nindzamúzeumnak is elküldték jelentkezésüket – ám mint jelezte, sajnos feleslegesen.