Egy cég, amely minden rekordot megdönt

Az Amazon friss gyorsjelentésében ismét komoly növekedésről árulkodó adatokat tett közzé. Egy vállalatértékeléssel foglalkozó szakember számára már egyenesen ijesztő, amit az Amazon, mint cég művel.

Az Amazon továbbra is sorra dönti az újabbnál újabb csúcsokat, bevételei az elmúlt időszakban mintegy 40 százalékkal nőttek éves szinten, és ezt a növekedési ütemet eddig az idei évben is tartja. Észak-Amerikában a második negyedévben az árbevétel 44 százalékkal, 32,1 milliárd dollárra nőtt. A társaság forgalma világszinten elérte az 50 milliárd dollárt, profitja 2,5 milliárd dollár lett, ami ráadásul kétszerese a vártnak. Nagyon sikeres a cég felhőalapú szolgáltatása, amelynek bevételei 49 százalékkal emelkedtek az előző év azonos időszakához képest. Emellett pozitív jövőképet is megfogalmaztak: azt ígérik, hogy a második félévben is túl fogják teljesíteni az eredményvárakozásokat.

Csoda, ha vannak olyanok, akiket félelemmel tölt el a megállíthatatlannak látszó növekedés? Főként akik megpróbálják megbecsülni az egyes cégek valós értékét. Nos, ők az Amazonnal egyre inkább bajban vannak.

Aswath Damodaran, a New York University professzora a következőket nyilatkozta a CNBC-nek: „Az Amazon mint cég, bizonyos fajta félelemmel tölt el. Túlértékeltnek tartod a részvényeit, mégsem mersz ellene fogadni, mert szinte bármelyik pillanatban jókora meglepetéssel rukkolhat elő. Már abban sem vagyok biztos, hogy pontosan melyik iparágban is versenyez ez a vállalat. Talán egy olyan platformról van szó, amely képes bármely üzletágba betörni, és azt alapjaiban átformálni. A részvényárakba pedig ez az eshetőség épül be folyamatosan."