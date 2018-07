Miben segít a minősített fogyasztóbarát hitel?

A Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel kiszámíthatóságot garantál, mert meghatározott határidőket kell betartaniuk a bankoknak az egyes döntések meghozatalához. Így például a hitel folyósításának a feltételeknek történő megfeleléstől számított két munkanapon belül kell megtörténnie, míg a hitelbírálatra 15 nap áll rendelkezésre az ingatlan értékbecslésének befejezésétől kezdve – mondta az Origónak Freisleben Vilmos, az MNB Fogyasztóvédelmi Igazgatóság igazgatója.

A lakásvásárláskor össze kell hangolni az értékesítő, a vevő és a bank igényeit, amennyiben hitelből történik az ingatlan megvásárlása. Ebben segít a Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel, amelyről Freileben Vilmossal beszélgettünk. A jegybank Fogyasztóvédelmi Igazgatóságának igazgatója kiemelte, hogy

a „minősített” kategória azt jelenti, hogy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által kialakított pályázati rendszerben történik a terméknek az értékesítése, és a jegybank ellenőrzi a pályázati feltételeknek való megfelelést. A minősítés azért „fogyasztóbarát”, mert egyrészt a fogyasztók számára különféle szolgáltatásokat nyújt, másrészt pedig kiszámíthatóságot jelent.

Kiszámíthatóság és fogyasztóbarát szolgáltatások

A szolgáltatásokra példa, hogy – amennyiben a fogyasztó igényli –, akkor a földhivatali ügyintézésnek a terhét is átveszi a pénzügyi intézmény.

A Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel kiszámíthatóságot garantál, mivel meghatározott határidők állnak a pénzügyi intézmény rendelkezésére az egyes döntések meghozatalához – mondta Freisleben Vilmos. Példaként említette, hogy a folyósítás a feltételeknek történő megfeleléstől számított két munkanapon belül meg kell, hogy történjen, illetve a hitelbírálat 15 napon belül kell, hogy megtörténjen az ingatlan értékbecslésének befejezésétől kezdve.

Mi a helyzet a végtörlesztéssel?

Immár állami kamattámogatott hitelek is elérhetőek Minősített Fogyasztóbarát konstrukcióban, melyekre eltérő, speciális rendelkezések is vonatkoznak.

A hitel későbbi életében a kiszámíthatóságot biztosítja továbbá az is, hogy ha a hitelfelvevő úgy dönt, hogy előtörleszteni vagy végtörleszteni kíván, akkor bizonyos esetekben nulla százalék, tehát ingyen történhet a végtörlesztés, egyéb esetben maximum egy százalék számítható fel. A kiszámíthatóságot garantálja továbbá az is, hogy a Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitelek hosszú távra, akár a teljes futamidőre rögzített kamatozású hitelek.

A Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitelek előnye, hogy azok árazása – így az induló kamat meghatározása – is fogyasztóbarát feltételekhez kötött.

Az MNB honlapjáról elérhető minositetthitel.hu oldal nemcsak további részletekkel szolgál az érdeklődőknek, hanem objektív módon összehasonlíthatóvá teszi a Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel ajánlatokat.

Fontos, mennyi időre fixáljuk a kamatokat

Az igazgató szerint itt kell felhívni a figyelmet arra is, hogy a hitelfelvétel előtt nagyon alaposan át kell gondolni, milyen időtávra szeretné a fogyasztó fixálni a kamatot. Ez azt jelenti, hogy amennyi időre fixálja a kamatot, annyi ideig a gazdasági környezet változásainak nincsenek hatásai a törlesztőrészlet összegére. Például egy húszéves hitel esetén tízéves időtávban fixálják a kamatot, azt jelenti, hogy ha tíz éven belül bármilyen változás van a világgazdaságban vagy a hazai gazdaságban, a törlesztőrészletek összege nem változhat.

A tizedik év után változik majd az akkori gazdasági helyzetnek megfelelően, de addig a különféle változásoktól védve van a fogyasztó.

Miért lakáshitelről beszélünk?

Azért lakáshitel, mert a lakhatási célokat szolgálja. Ha valaki ingatlant akar vásárolni, építeni, felújítani, korszerűsíteni, akkor ez egy reális lehetőség lehet a számára, illetve a Nemzeti Eszközkezelőnél lévő ingatlanok visszavásárlására is felhasználható ez a lakáshitel. Ezen kívül a volt devizahitelesek is gondolkodhatnak abban, hogy a lakáshitel igénybevételével kiválthassák a korábbi hitelüket egy újabbra – hangsúlyozta Freisleben Vilmos. A témáról bővebben itt tájékozódhat.