Így igényelhet kölcsönt egy órán belül az otthonában

Hónap vége van és eltört a vízcső? Vagy nem folyik le a víz? Nincs áram? Netán más célból kell azonnal a pénz? Rögtön segít a MikroCredit, amelynek MiniKölcsönével első alkalommal legfeljebb 45 ezer forinthoz juthatunk hozzá munkanapokon akár egy pár óra alatt is, ám határidőre történő visszafizetés esetén második alkalommal már feljebb is mehet az összeg. A kölcsön teljesen online is felvehető, azaz ki sem kell mozdulnunk az otthonunkból.

Gyors pénzügyi segítséget ígér a MikroCredit, kihasználva, hogy 2017. július 20 óta már teljesen online is köthetünk szerződést pénzügyi konstrukcióra. Ez azt jelenti, hogy az ügyfél úgy is felveheti a kölcsönt, hogy Android rendszerű tabletjével vagy okostelefonjával azonosítja be magát és írja alá a hitelszerződést anélkül, hogy bárhová el kellene mennie. Ezzel nemcsak a városokban, de akár az ország postával vagy takarékszövetkezettel nem rendelkező legtávolabbi falujában is - pozitív hitelbírálat esetén - bárki hozzájuthat a pénzhez, melyet a bankszámlájára utalnak, Expressz Szolgáltatás esetén munkanapokon akár még az igénylés napján is.

A teljesen online ügyintézéssel és aláírással a MikroCredit országosan egyedülálló szolgáltatást nyújt a MiniKölcsönnel.

A szabadfelhasználású MiniKölcsön igénylése 3 egyszerű lépésben kezdeményezhető a konstrukció honlapján. Először el kell döntenie az ügyfélnek, hogy a szokásos, legfeljebb 40 napos átfutási idővel kéri a kölcsönt, vagy - felár ellenében - akár egy órán belüli, de legkésőbb a következő munkanap 12 óráig megvalósuló hitelbírálattal. Második lépésben ki kell választania a kölcsönösszeget, mely 25 és 45 ezer forint között lehet első alkalommal. Ha az ügyfél pontosan törleszt, akkor a későbbiekben egyre emelkedhet a következő kölcsön maximális összege, a negyedik alkalomtól akár már 150 ezer forintig is. Végül harmadik lépésben ki kell választani, hogy 30 és 45 napon belül mikor szeretné visszafizetni a kölcsön összegét egyösszegben, kamattal növelve.

Ha ezeket kiválasztotta az ügyfél a MiniKölcsön honlapján, akkor egy rövid regisztrációs folyamat következik az e-mail címével és mobiltelefonszámával, majd máris igényelhető a kölcsön. A kölcsön igényléséhez fedezet nem szükséges.



Az igénylésnél az ügyfél választhat hagyományos, papír alapú dokumentáció, vagy a legkorszerűbb, tisztán elektronikus ügyintézés között. Utóbbi esetben ki sem kell mozdulnia az otthonából és egy pár perces videóhívással teljes értékű kölcsönszerződés jön létre. A videóhívás során a MikroCredit munkatársa végigvezeti az ügyfelet az igénylési folyamaton. Az online igénylés csak tablettel vagy okostelefonnal lehetséges, ugyanis egy applikációra van szükség a dokumentumok elektronikus aláírásához.

Ha valaki személyesen szeretné aláírni a dokumentumokat, erre Budapest több pontján, továbbá Miskolcon és Békéscsabán van lehetőség jelenleg.

Mennyibe kerül?

A MiniKölcsön cikkünk megjelenésekor éppen akciós, ami igen kedvező kamatozást jelent:

évi 9,5 százalékos hitelkamat mellett a teljes hiteldíj mutató (THM) mértéke 9,9 százalék. A futamidő alatt a kamatozás fix, azaz a kamat nem változik. Amennyiben az ügyfél nem kérte az Expressz Szolgáltatást és legkésőbb a vállalt határidőre banki átutalással pontosan visszafizeti a kölcsönösszeget, úgy a kamaton felül semmilyen plusz költséget nem kell fizetnie. Azaz a 45 ezer forintos kölcsönre 45 napra vállalt visszafizetés esetén 45 ezer 527 forintot fizet vissza.

Ha az ügyfél nem tudja, vagy nem szeretné visszafizetni a kölcsönt a vállalt határidőre, akkor a kamat (a fenti esetben 527 forint) és a változó, ún. prolongációs díj határidőre történő megfizetésével a MikroCredit meghosszabbítja a MiniKölcsönt egy újabb, az előzővel megegyező futamidőre. Ekkor a kölcsön összegéből semmit sem kell visszafizetni. Ez a hosszabbítás az elsővel megegyező futamidőnként bármennyi alkalommal meghosszabbítható pusztán a kamat és a prolongációs díj határidőre történő megfizetésével.

A MikroKölcsönnél természetesen nem csak meghosszabbítás, de előtörlesztés is lehetséges.

Az ügyfél akkor is igényelhet MiniKölcsönt, ha máshol már rendelkezik hitelszerződéssel, azonban egyszerre csak egy aktív MiniKölcsöne lehet.

Ha az ügyfél visszafizette a kölcsönt, úgy 3 órával a törlesztés után máris igényelheti a következő kölcsönt az előzővel megegyező összeggel. 5 nap elteltével pedig az előzőnél nagyobb kölcsönösszeg is igényelhető, a negyedik alkalomtól legfeljebb 150 ezer forintig.

A cikk megjelenését a MikroCredit Zrt. támogatta.