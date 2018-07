Egyre veszélyesebb az olajszállítás a jemeni partoknál

Szaúd-Arábia átmenetileg felfüggesztette az olajszállítást a Vörös-tengeren keresztül, miután az Iránnal szövetséges jemeni húti fegyveresek támadást intéztek két olajtanker ellen. Az itt található Bab al-Mandeb szoroson szállítják a Szuezi-csatornán keresztül az olajat az Európába, valamint az Egyesült Államokba, és a világ egyik legfontosabb útvonalának számít az olajszállításban. A szaúdiak lépése éreztetheti hatását az olajárakban.

A Bab al-Mandeb szoros, ahol a Vörös-tenger az Adeni-öbölbe torkollik, nem sokkal szélesebb, mint 19 kilométer, ezért könnyű célpontot jelentenek a rajta áthaladó hajók. A Közel-Keletről a Szuezi-csatorna felé tartó vízi járművek a jemeni partok közelében haladnak el, ahol a Szaúd-Arábia által vezetett szunnita mohamedán országok csapataiból létrejött koalíciós erők már három éve harcban állnak a helyi húti lázadókkal.

Az NBC News cikke kitér arra, hogy a koalíció még 2015-ben avatkozott be a Jemenben zajló polgárháborúba, hogy visszaállítsák a nemzetközileg elismert, de a hútik által száműzetésbe kényszerített korábbi államelnök hatalmát.

A koalíciós csapatok idén júniusban offenzívát indítottak, hogy felszabadítsák a stratégiai fontosságú Hodeidah kikötőjét, amelyet a hútik tartanak ellenőrzésük alatt. Július elején azonban leállították az előrenyomulást, hogy esélyt adjanak az ENSZ-nek a konfliktus békés úton való rendezésére, mivel a térségben humanitárius katasztrófa fenyeget: éhínség alakulhat ki az elszegényedett országban. Már eddig is több ezer polgári áldozata volt a Jemenben folyó harcoknak.

Ebben a pattanásig feszült politikai légkörben támadták meg a hútik a két tankhajót, ami lehet, hogy most új helyzetet teremt. Annyiból mindenképpen, hogy a szaúdiak – mint ahogy be is jelentették – addig nem folytatják ezen az útvonalon az olajszállítást, ameddig az nem lesz biztonságos. Ezen a tengerszoroson a szaúdi tankhajókon naponta körülbelül 500-700 ezer hordónyi olaj haladt keresztül. Ha pedig egy jóval hosszabb, az afrikai kontinenst délről, a Horn-foknál megkerülő útvonalon kell szállítaniuk a fekete aranyat, az a magasabb költségek miatt árfelhajtó tényező lehet az olajpiacon mindaddig, amíg a konfliktus meg nem oldódik.

Jelenleg egy hordó WTI-keverék értéke 69,5 dollár, míg a Brent árfolyama 75,14 dollár.