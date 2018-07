Újabb magyar gazdasági vonatkozású rekord

A vártnál kevésbé ugyan, de tizenegy havi mélypontra csökkent júliusban az Európai Bizottság gazdasági hangulatindexe az euróövezetben. Magyarországon eközben újabb rekordra, egyúttal az Európai Unión belül is a legmagasabbra emelkedett a gazdasági hangulatindex.

Az Európai Bizottság Gazdasági és Pénzügyi Főigazgatósága, a DG EcFin (Directorate General for Economic and Financial Affairs) felmérésében 0,2 ponttal 112,1 pontra csökkent júliusban a gazdasági hangulatindex (Economic Sentiment Indicator, ESI) az előző havi 112,3 pontról.

Januárban az euróövezeti gazdasági hangulatindex még 114,9 ponton állt. A tavaly szeptemberi 112,8 pont óta az index mindvégig magasabban állt a mostani értékénél és a decemberi 115,2 pont óta folyamatosan csökken.

A piac 112,0 pontos euróövezeti hangulatindexet várt júliusra.

A 112,1 pontos tényleges júliusi érték viszont így is közel egy éve, tavaly augusztus óta a legalacsonyabb. Az Európai Unióban az ESI júliusban 112,3 pontra emelkedett a júniusi 112,2 pontról.

Januárban 114,8 ponton állt a mutató és az euróövezetihez hasonlóan, a decemberi 115,0 pont óta folyamatosan csökkent.

Magyarországon az ESI a júniusi 123,0 pontról júliusban 1,6 ponttal 124,6 pontra, a valaha elért legmagasabb értékre, egyúttal az Európai Unióban a legmagasabb szintre emelkedett.

Az euróövezeti és az uniós ESI 2000 májusában érte el legmagasabb értékét 118,3 illetve 116,7 ponton. Legalacsonyabb értékeik 68,5 és 66,1 pont voltak 2009 márciusában. A magyar mutató legalacsonyabb értéke 67,3 pont volt, szintén 2009 márciusában.