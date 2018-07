Erős növekedés az Egyesült Államokban

A pénz- és tőkepiacokat a múlt héten alapvetően a társaságok gyorsjelentései mozgatták. Sok cég számolt be kedvező gazdálkodási adatokról, de voltak jókora bukások is - derül ki a Takarékbank heti pénzpiaci jelentéséből.

Továbbra is alulértékelt a Richter

A hazai tőzsde vezető indexe 2,2 százalékot emelkedett a héten, ami erős teljesítménynek számított a globális mezőnyben, a régióban is egyedül a varsói piac tudta felülmúlni, ott 4,9 százalék volt a növekedés.

A budapesti blue chip papírok közül az OTP volt a sztár, közel 5 százalékot emelkedett a héten, és újra a 10.000-es szint felett kereskednek vele.

A Richter 1,1 százalékkal került feljebb: rá is fér a korrekció az elmúlt hetek folyamatos esése után, de továbbra is alulértékelt a fundamentumok alapján.

A MOL és az MTelekom nagyjából végigoldalazta a hetet, a nyári uborkaszezonban egyébként is alacsony a forgalom és az aktivitás, illetve érdemi piacbefolyásoló hír sem érkezett.

Galamb hangvétel az EKB-tól

A forint tovább menetelt, a 321-es szintet is megközelítette a hét utolsó napján, közel 1 százalékot erősödve.

A hazai fizetőeszközből folyamatosan árazódnak ki a MNB korai szigorítására vonatkozó spekulációk, noha a nemrég látott 330 feletti szintek alapján sokan fűztek hozzá nagy reményeket.

A dollár péntek délután szolid erősödésbe kapcsolt, miután a megjelent második negyedéves amerikai GDP a várakozásoknak közel megfelelő robusztus GDP növekedést mutatott 4,1 százalékkal, ami az elmúlt 4 év leggyorsabb üteme. Ez egyben azt is jelzi, hogy a kereskedelmi konfliktusok egyelőre nem igazán hatnak negatívan a világ legnagyobb gazdaságára.A font pénteken is esett és ezzel harmadik hete folyamatosan gyengül, miután az EU-val folytatott brexit-tárgyalások újabb holtponthoz értek és ismét zátonyra futni látszanak, jelentős a bizonytalanság a 2019-es végső határidő előtt.

Csütörtökön az EKB kamatdöntése után először kissé erősödött, majd gyengülésbe váltott az euró, de továbbra is az 1,17-es szint körül forog. Az Európai Központi Bank (EKB) a várakozásoknak megfelelően nem módosított semelyik irányadó rátán, az eszközvásárlási program végét továbbra is decemberre jelöli ki és a szigorítási ciklus kezdete továbbra is 2019 nyara.

A laza monetáris politikára viszont továbbra is szükség van Draghiék szerint, így a hangvétel továbbra is galamb jellegű.

Az inflációval kapcsolatban biztató jeleket lát az EKB elnöke, egyre stabilabban elérhetőnek látszik a 2 százalékos cél és a piaci határidős kamatvárakozásokat is „helyesnek" ítéli meg, miszerint „nincs elrugaszkodva a piac a valóságtól". Az eurót általánosságban viszont továbbra sem segíti, hogy az amerikai jegybank várhatóan további két alkalommal kamatot emel az idén, míg európai társa ezt a legkorábban 2019 második felében fogja megtenni először, ha egyáltalán sor kerül rá.

A török líra 3 százalékkal szakadt be a múlt hét közepén, miután a várakozásokkal ellentétben nem emelt kamatot a jegybank és a piac ezt meglehetősen „nehezményezi". A kockázati étvágy növekedését az is segítette, hogy Peking hitet tett egy expanzívabb fiskális politika mellett, amennyiben az szükséges lesz a jelenlegi növekedés fenntartásához.

Erős lehet Nyugat-Európa

Az európai piacok jelentősen emelkedtek a múlt heti kereskedésben, azon belül is a német DAX, miután az EKB a kamatdöntő ülésén mindenben a várakozások szerint döntött, de továbbra is hangsúlyozza a laza monetáris politika szükségességét, ami jót tesz a részvénypiacoknak.

A fókuszban továbbra is a gyorsjelentések vannak, az Euro Stoxx 600 tagjaiból 140-en jelentettek eddig, 37 százalékuk felülmúlta az eredmény-várakozásokat és 61 százalékuk az árbevételre vonatkozó előrejelzést, így meglehetősen erősnek ígérkezik a szezon.Az autóipari részvények növekedését segítette a múlt heti Juncker-Trump találkozó kommünikéje is, miszerint a felek barátságosan tisztázták a nézeteltéréseket, elkezdenek aktívan dolgozni a nulla vámok és nulla korlátozások kölcsönös kereskedelmi feltételein illetve az EU elkezd nagy tételben több amerikai nyersanyagot is importálni.

A Facebook múlt hét szerdán 10, csütörtökön pedig 20 százalékkal esett a gyenge második negyedéves jelentésére, illetve a felismerésre, hogy talán kissé el van szakadva a valóságtól az árazás.

Ez azt jelenti, hogy csak a csütörtöki napon 120 milliárd dollár tűnt el egy nap alatt a cég értékéből, ami a valaha mért legnagyobb veszteség a tőzsdék történelmében.

Az amerikai indexek összességében vegyesen zárták a hetet, a Dow Jones 1,6 százalékkal, a S&P500 0,6 százalékkal került feljebb, a Nasdaq viszont a tech-óriások esése miatt 1,1 százalékos mínuszban fejezte be a hetet.