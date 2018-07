Óriásberuházás jön Magyarországra: mindenkit megelőztünk a régióban

Azzal, hogy a német BMW Debrecenben építi fel új gyárát Közép-Európában, újabb jelentős sikert ért el a magyar gazdaságpolitika. A beruházás a Hajdú-Bihar megyei székhelyen az előzetes várakozások szerint összességében legalább tízezer új állást teremt majd, és jelentősen növeli majd a magyar gazdaság összteljesítményét a következő években. A BMW döntése azt is jelzi, hogy a befektetők körében továbbra is óriási a bizalom hazánk iránt. A döntésnek egyetlen vesztese van: a teljes balliberális közgazdász társaság, akik az elmúlt években folyamatosan gazdasági összeomlást vízionáltak.

Évi 150 ezer autó gyártására szolgáló komplexumot épít Debrecenben a német BMW. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter elmondta, a beruházás értéke meghaladja az egymilliárd eurót, és már az elején több mint ezer munkahely jön létre. Amikor Magyarország benevezett ebbe a versenybe, komoly érveket tudott felsorakoztatni az ország mellett, így az alacsony adókat, a rugalmas munkaerő-szabályozást, a duális szakképzést és a színvonalas informatikai, műszaki képzéseket - mondta a miniszter, aki közölte, a céggel 14 hónapja tárgyalnak, és a BMW több európai várost is megvizsgált lehetséges helyszínként, majd pedig Debrecent választotta.

Évek óta folyik a találgatás arról, hogy melyik országban épít új üzemet a BMW a régiónkban. Romániát és Szlovákiát is az esélyesek között említették Magyarország mellett.

Ilyenre sehol sincs példa

Az új gyár építése a magyar gazdaságpolitika óriási sikerének tekinthető. Olyan, hogy a három vezető német prémium márkának van egy országban gyára, nincs példa a világban. Mint ismert az Audinak Győrben, a Mercedesnek pedig Kecskeméten van gyára. Magyarországon kívül ilyet csak az Egyesült Államok tud felmutatni egy Mercedes-gyárat és egy BMW-gyárat, az Audié Mexikóban van, és máshol nincs ilyen.

Egyértelmű visszaigazolás

A BMW mostani döntése egyértelmű visszaigazolását adta a kormányzati gazdaságpolitikának, ami az alacsony és kiszámítható adókra, a magas foglalkoztatásra és a költségvetési egyensúlyra épül. A német autógyár színrelépésével a következő évekre várt háromszázalékos növekedés is magasabb lehet, valamint a mostani nagyon jó foglalkoztatási adatok tovább javulhatnak. Fontos megemlíteni azt is, hogy a beruházás nagyban segítheti a kelet-magyarországi régiók felzárkózását, mivel országos szinten nézve a munkanélküliségi ráta még magasabb a keleti megyékben, mint a nyugatiakban.

A magyar kormány kiemelt partnerként kezeli a hazai autógyártás fejlesztését és az autógyártókkal való együttműködést, ezért a tárgyalások során a BMW számára is jóval megfelelőbb partner volt a hazai kabinet, mint például a romániai, ahol gyakorlatilag nincsen kormány - minderről Horváth András beszélt. A Takarékbank elemzője szerint a BMW a tárgyalási rugalmasság mellett azért is választotta Magyarországot, mert alacsony a társasági adó, és a szociális hozzájárulási adó a következő években is csökkeni fog.

Horváth András szerint fontos szempont volt, hogy Debrecen környékén az átlagnál magasabb a munkanélküliség, így bőven van merítési lehetősége a gyárnak, és a bérek sem olyan magasak, mint például Szlovákia nyugati részén. A gazdasági elemző úgy látja, hogy alacsony becslés esetén is legalább 10 ezer új álláshely létesülhet a térségben, mivel a helyi kereslet erősödése a helyi szolgáltatói szférát is fellendítheti, nem is beszélve a beszállítói hálózatról. A beruházás elindulása után Magyarország Németország után Európa autógyártó központja lesz, várhatóan északi szomszédunkat is magunk mögé utasítjuk - tette hozzá.

Középpontban az autógyártás

Magyarország már jelenleg is fontos autógyártó helyszín, Kecskeméten a Mercedes, Esztergomban a Suzuki, Győrben az Audi gyárt személyautókat, Komáromban a BYD gyárt buszokat, motorgyártás pedig Győrben és Szentgotthárdon, az Opelnél történik. Mindennek összértéke közel 25,1 milliárd euró. Az Európai Unióban tavaly összesen 19,6 millió járművet gyártottak, ebből közel 17 millió volt a személyautó, a magyarországi gyártás 472 ezer volt, vagyis az összes Európában gyártott személyautó 2,8 százalékát Magyarországon gyártották. A debreceni BMW-kapacitás évente 150 ezres lesz, azzal a hazai autógyártó kapacitás közel harmadával nőhet.

Elektromos autókat is gyártanak majd Debrecenben

A BMW világszerte 14 országban, összesen 30 gyártási helyszínen készít BMW-, MINI-, Rolls-Royce-modelleket, valamint BMW-motorokat, járműveit több mint 140 országban értékesíti. Európában 16 helyszínen rendelkezik gyárral a BMW, a debreceni üzem a 17. lesz. A Bloomberg összeállítása szerint a BMW legutóbb 2000-ben, Lipcsében nyitott gyárat.

„A BMW Group új gyáregységének létrehozása tovább segíti majd globális növekedésünket. Miután jelentős beruházásokat hoztunk létre Kínában, Mexikóban és az USA-ban, most tovább erősítjük pozíciónkat Európában, mellyel egyensúlyt teremtünk az ázsiai, amerikai és az európai kontinens gyártóbázisai között" - mondta Harald Krüger, a BMW Group Igazgatótanácsának elnöke.

Az új gyáregységünk Debrecenben már képes lesz egyazon soron mind hagyományos robbanómotorral, mind elektromotorral ellátott járművek előállítására. Az üzem jelentős kapacitást hoz majd a globális gyártási hálózatunkba. Az új gyár a legmagasabb színvonalon működik majd a digitalizáció, a fenntarthatóság és a gyártási rugalmasság terén – tette hozzá Oliver Zipse, a BMW Group Igazgatótanácsának gyártásért felelős vezetője.

Óriási a német érdeklődés

Németország a KSH 2017-es adatai alapján Magyarország legfontosabb külkereskedelmi partnere: részaránya a teljes magyar külkereskedelmi forgalomban 27 százalék, továbbá Németország a legnagyobb befektető az országban jelenlévő külföldi közvetlen működőtőke-állományt (FDI) tekintve. A Németországból származó külföldi közvetlen tőkebefektetések állománya 2015-ben 21,7 milliárd eurót ért el, ami a teljes FDI állomány több mint egynegyedét jelenti. 2017-ben a külföld projekteket tekintve Németország minden szempontból domináns: a 96 beruházói döntésből 29 esetben hoztak pozitív döntést, ami a több mint 17 000 fős munkahelyteremtés csaknem 40 százalékát teszi ki.

Hatalmasat buktak a balliberális közgazdászok

A BMW döntésének egyetlen vesztese van: a magyar balliberális közgazdászok. Ők évek óta a magyar gazdaság összeomlását vizionálják, több balliberális portálon lehetett az elmúlt hetekben is olvasni, hogy teljesen fenntarthatatlan a magyar gazdaságpolitikai modell. Olyanokat is írtak, hogy Szlovákia versenyképesebb, mint hazánk, a BMW most mégis minket választott. Most ismét világosan kiderült, hogy ezen elemzők jóslatai egy fabatkát sem érnek.