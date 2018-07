Rekordmennyiségű olajat öntöttek a piacra

A Kőolajexportáló Országok Szervezetének (OPEC) olajtermelése júliusban elérte az idei évi csúcsát, miután a Perzsa-öböl menti országok a június végén kötött megállapodás értelmében növelték a kibocsátást. A bővülést az iráni és a líbiai kínálat csökkenése azonban mérsékelte.

A Reuters felmérése kiemeli, hogy az OPEC-tagországok ebben a hónapban napi 32,64 millió hordóra emelték a termelést, ami azt jelenti, hogy a júniusi felülvizsgált értéknél napi 70 ezer hordóval többet bocsátanak a világpiacra. Az olajexportáló országok a múlt hónap végén állapodtak meg a kitermelés emeléséről, miután Donald Trump amerikai elnök sürgette, hogy egyenlítsék ki az iráni olajszállítmányok kiesése miatti kínálatcsökkenést, amit az USA perzsa állammal szemben életbe léptetett újabb szankciói idéztek elő.

A lépés az árak mérséklését célozta, hiszen kevesebb volt az olaj a piacon, ez pedig emelte a fekete arany árát, ami az idén 2014 óta először, ismét elérte a hordónkénti 80 dollárt.

A legnagyobb mértékű termeléscsökkenés Iránban következett be ebben a hónapban, napi 100 ezer hordós visszaeséssel. Az amerikai szankciók hatottak, így egyre kevesebb olajat vásárolnak tőlük.

A továbbra is a politikai bizonytalanság időszakát élő Líbia kitermelése is esett. Venezuelában – ahol a gazdasági krízis az olajipart is alaposan megtépázta - szintén alacsonyabb volt a kibocsátás júliusban.

A Kongói Köztársaság viszont napi 320 ezer hordóval járul hozzá a kínálat növekedéséhez.