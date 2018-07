Minden idők legdrágább ingatlanja lehet egy kaliforniai telek

A Beverly Hills tetején elhelyezkedő óriási telek lehet minden idők legdrágább eladott ingatlanja: egymilliárd dollárt kérnek ezért a Los Angeles-i telekért.

A The Mountain, vagyis A Hegy névre keresztelt 63,5 hektáros földterület Beverly Hills legmagasabb pontján található. Az új vásárló pedig akár három, egyenként 46 ezer négyzetméteres építményt is felhúzhat a területen.

A Hegyről belátni Los Angeles belvárosát, a Narancsvidéket, a Catalina szigetet, valamint Santa Monicát, és csupán öt percre van a Beverly Hills Hoteltől, miközben a legközelebbi szomszéd majdnem egy kilométerre van.

Az ingatlan egy magántulajdonú úttal is rendelkezik, és korábban már több millió dolláros területfejlesztést is végrehajtottak rajta: egy közel 5 méter magas biztonsági kapu, lámpák, és 500 fa is telepítésre került.

Ez az egyetlen lehetőség, hogy saját hegyet vásároljunk magunknak, csodás kilátással" – nyilatkozta Aaron Kirman, a tulajdonos képviselője a CNBC-nek.

Majd hozzátette, hogy Los Angeles-ben, valamint Beverly Hills-ben is hócskán emelkedtek az ingatlanárak.