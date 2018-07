A dübörgő ingatlanpiac hatalmas tévhit

Habár a nyár jellemzően átmeneti visszaesést hoz az ingatlanpiacon az időjárási adottságok és a szabadságolások miatt, az elmúlt évben ez nem mutatkozott meg igazán. Idén viszont a május végén már helyenként hullámvölgybe csúszott a budapesti ingatlanpiac, és összességében sem beszélhetünk csúcsok döntögetéséről.

Továbbra is magasak az árak

Az idei évben úgy tűnik, hogy visszaáll a korábban megszokott rend, miszerint május végén, június elején több kerületben is határozottan érzékelhető a nyári visszaesés, vagyis az uborkaszezon kezdete. Lehet ez egy szezonális jelenség, de az ingatlanközvetítők szavaiból úgy tűnik, hogy inkább hosszú távon ható okok állnak mögötte.

Nagy Andrea, a Balla Ingatlan bel-budai és észak-budai irodájának szakmai vezetője arra hívta fel a figyelmet, hogy kifejezetten nyári szünetről ugyan nem beszélhetünk idén sem, de az is igaz, hogy most nincs akkora kereslet, mint a korábbi években. A jól árazott lakásokat persze ezen a nyáron is könnyen és gyorsan el lehet adni.

A most érzékelhető gyengébb piaci mozgás véleménye szerint azzal van összefüggésben, hogy a tulajdonosok még mindig a "dübörgő ingatlanpiac" tévhitében élnek, ezért magasan tartják az árakat. Az árolló így tovább, vagyis nő a szakadék a hirdetési és az eladási árak között.

A gondot tehát nem az évszak jelenti elsősorban, hanem az, hogy tele van a piac túlárazott ingatlanokkal. A túlárazott ingatlanokra viszont olyan szinten nincs érdeklődő, hogy az ingatlanközvetítők nem is tudják kinek mutatni ezeket.

Jelentősen szűkül a kínálat

Sebestyén Tamás, a Balla Ingatlan XIV. és XVI. kerületi irodájának vezetője elmondta, hogy egy kicsi megtorpanás, illetve leállás leginkább a nyári szünet kezdeténél volt érezhető. Úgy véli, hogy elsősorban a ballagások és az iskolákban a nyári szünet kezdete jelentkezett olyan tényezőként, mely jócskán visszavetette június elején a forgalmat.

Júliusban ugyanakkor némileg rendeződött a helyzet, bár az is kijelenthető, hogy nem dönt csúcsokat a kereslet. Persze, aki éppen lakáskeresésben van, az lesi a piacot most is. Ők magas hirdetési árakkal találkoznak, de ami ennél is nagyobb gond, hogy a kínálati piac nagyon karcsú és nem találni jó lakást. Ez pedig visszafogja a vevők lelkesedését.

Azt ugyanakkor hangsúlyozta az ingatlanközvetítő, hogy nem a kereslettel van gond, hiszen amikor beérkezik egy jó ingatlan, arra rárabolnak az érdeklődők. Egyértelműen a kínálat a gyenge, a társasházi lakások, a családi házak, és a panelek esetében is.

Érdekes változások a panelek piacán

Pedig panellakásokból korábban kifejezetten nagy volt a választék. Most azonban hiába jelentkezik erőteljes kereslet, az igényeket nem tudják kielégíteni az ingatlanközvetítők.

Míg Újpesten nem érzékelhető jelentősebb visszaesés ezen a nyáron, addig Újpalotán közel felére esett vissza a forgalom. És ez azért furcsa, mert nincs jelentős eltérés a két terület adottságai között.

Ugyanakkor az irányok továbbra sem változnak, mindkét kerületben az olcsóbb, 18-25 millió forint közötti áron kínált, 1,5-2-2,5 szobás lakások a legkelendőbbek. Árcsökkenésről pedig nem beszélhetünk, sőt úgy tűnik, hogy ha enyhén is, de még mindig emelkednek a legkeresettebb lakástípusok árai.

Ami kérdés, hogy mit hoz az ősz, illetve az elkövetkező év. Sebestyén Tamás szerint a legnagyobb hatással az lehet a használt piacra is, hogy az újépítésű lakások vásárlásánál megszűnik a kedvezményes áfa.

Biztosat ugyan nem lehet állítani, de elképzelhető, hogy az újépítésű piac folyamatos szűkülése visszavezet egy réteget a használt, azon belül is elsősorban az újszerű ingatlanok piacára. Ebben a szegmensben tehát fokozódó vásárlói kedvre számíthatunk, ami viszont nem érinti a paneleket.