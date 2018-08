Megdöbbentően sok pénzt kaszáltak tavaly a csaló robothívásokkal

Az ezredfordulós generáció válaszol a legnagyobb eséllyel a robothívásokra, ezért őket verik át a legtöbbet a csalók. Az Egyesült Államokban a tavalyi évben 905 millió dollárt veszítettek az áldozatok, akik többek között nem létező jótékonysági szervezeteknek adományoztak pénzt. Itthon is megdöbbentően rossz a helyzet, az emberek többsége vakon hisz a telefonálóknak.

A YouMail jelentése szerint az Egyesült Államokban csak az előző hónapban 1591 robothívást hajtottak végre másodpercenként. Ez 137,5 millió hívást jelent naponta. Az elmúlt négy hónapban ráadásul folyamatosan növekvő trend figyelhető meg, 2017 júniusa óta pedig összességében 63 százalékot nőtt a robothívások száma.

Néhány esetben a csalók egészen elképesztő megoldásokkal rukkolnak elő. Gyakran híres emberek hangját használva hívják fel a gyanútlan embereket, és azt állítják, hogy jótékonysági célra gyűjtenek pénzt.

A piacon viszont több alkalmazás is megpróbálja felvenni a versenyt a csalók ellen, köztük a Truecaller és a Youmail. Ezek a programok a gyanúsnak tűnő számokat blokkolják, és elhitetik a hívóval, hogy a telefonszám, amelyet hívtak, már nem elérhető, ezzel megakadályozva a jövőbeli hívásokat.

A Youmail jelenleg 10 millió regisztrált felhasználóval rendelkezik, és nagyjából 8 milliárd robothívás futott át a rendszerükön.

Az átverős szervezeteknek gyakran teljesen hihető nevük van, mint a Help the Vets vagy a Veterans of America. A két említett csoport már 435 ezer dollárt zsebelt be több millió robothívás lebonyolítása segítségével.

Ami még inkább nehezíti a helyzetet, hogy a kamu jótékonysági szervezetek nevei gyakran nagyon hasonlítanak a valós segítő tevékenységet folytató szervezetek neveire.

A statisztikák szerint minden tizedik amerikai kapott már átverős telefonhívást, és átlagosan 357 dollárt veszítettek emiatt. Az idősek mellett az ezredfordulós generáció is hajlamos felvenni a telefont az ilyen robothívásoknál. Ennek oka, hogy ez a két korcsoport már kevesebbet telefonál, így ha hívják őket, azt gyanítják, hogy fontos lehet. Ennek következtében a csalók csak 2017-ben 905 millió dollárt zsákmányoltak.

Magyarországon is sokan próbálkoznak telefonos csalásokkal

Még februárban számoltunk be arról a trükkös próbálkozásról, amelynek az volt a lényege, hogy egy külföldi(nek látszó) telefonszámról felhívták a kiszemelt autóst, és arról tájékoztatták, hogy egy parkoló járműben kárt okozott. A csalók célja az volt, hogy elhitessék a felhívott féllel: jobban jár, ha átutalja a kártérítés összegét, mintha jogi útra – feljelentés, polgári per – terelik az ügyet.

Márciusban pedig egy veszprémi lakos tett bejelentést a rendőrségen, hogy felhívta egy eddig ismeretlen telefonáló, aki magát a NAV munkatársának adta ki. Azt mondta, hogy több tízezer forintnyi pénzvisszatérítést utalnak, amelyhez viszont szüksége van a banki adatokra, ezért elkérte a felhívott ember bankkártyájának adatait.

Később kiderült, hogy az egész egy átverés volt: a csaló nem utalt pénzt a felhívott embernek, a bankkártyájával viszont több internetes oldalról is vásárolt, összesen százezer forintot meghaladó értékben.