Mutatjuk, mennyit ment el egy év alatt napozószerekre

A napvédők és napozás utáni termékek iránt egyre nő a kereslet, ugyanakkor a felnőtt magyar lakosság negyven százaléka még mindig nem használ semmiféle fényvédő terméket. A férfiak különösen „lazán" kezelik az ultraibolya sugárzás által jelentett problémát, hiszen csaknem kétharmaduk semmiféle ilyen terméket nem használ.

Napvédőszert a felnőtt magyar lakosság több mint fele használ legalább alkalmilag, egyharmaduk szinte csak nyaraláskor, közel egyötödük pedig akkor, ha úgy érzi, éget a nap. Százból negyvenen egyáltalán nem védekeznek a káros ultraibolya sugarak ellen, különösen igaz ez a magyar férfiakra (közel 60 százalék) – állapítja meg a Nielsen reprezentatív, napvédőszerek használatával kapcsolatos 2018 nyári felmérése a Trademagazin beszámolója szerint.

Értékben 2 milliárd forint fölött költöttünk a kategóriára 2017. június és 2018. május között, 25 százalékkal többet, mint egy évvel korábban, derül ki a nemzetközi kereskedelmi láncok hazai forgalmi adataiból.

A vizsgált időszakban mennyiségben több mint egytizedével nőtt a naptejek, napspray-k, napolajak, napozás utáni termékek és az önbarnítók mennyiségi forgalma.

Éves szinten ez több mint 220 ezer liter napvédő készítményt takar.

A napozás utáni termékek iránti kereslet is nőtt.

Ami a konkrét, bőrvédelemre irányuló fogyasztói szokásokat illeti: 100-ból nyolcan naponta használnak különféle napozószereket, és hasonló a hétvégi használók aránya is. A nők különösen nagy gondot fordítanak a korai bőröregedés és napégés elleni küzdelemre, hiszen háromnegyedük rendszeresen gondoskodik bőre védelméről.

A megvásárolt napvédőket jellemzően egy nyár alatt használjuk el (40 százalék felett), de a fogyasztók egytizedénél akár két évig is kitart egyetlen flakon. A felmérésből kiderül az is, hogy a kívánt termék megvásárlásáról a legtöbben maguk gondoskodnak (tízből heten). A fényvédő faktorok erőssége mellett a különféle bőrtípusokra kifejlesztett napvédő termékek is foglalkoztatják a magyar fogyasztókat: a válaszadók közel hatvan százaléka figyel vagy nagyon figyel arra, hogy a bőrének megfelelő terméket használjon.A fényvédelem fokát tekintve abszolút tarolnak a 30-50 faktoros napozók, az összes értékbeli forgalom több mint felét adják, utánuk fej-fej mellett, de jócskán elmaradva jönnek a 15-29 SPF-es és 50+ SPF-es termékek.