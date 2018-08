Itt a növényi kivonat, amivel tovább eláll a romlandó élelmiszer

Egy amerikai startup olyan eljárás kidolgozásával kísérletezik, amellyel megnövelhető az élelmiszerek eltarthatósági ideje. Első kísérletük, amelyet avokádókon végeztek, olyan sikeres lett, hogy kétszeresére nőtt a termények fogyaszthatósági ideje.

A Viking Global kockázatitőke-társaság 70 millió dollárt adott a kaliforniai Apeel Sciences kutatócégnek, amely kísérleteket folytat bizonyos ételek, termények szavatossági idejének meghosszabbítására.

A New York Post összefoglalója szerint először az avokádón próbálták ki az általuk kifejlesztett, növényi alapú kivonatot.

Bevonták vele a gyümölcs héját, aminek köszönhetően valóban megnőtt a fogyaszthatósági idő. Az avokádó ezzel az eljárással kétszer annyi ideig megőrizte frissességét.

James Rogers, az Apeel vezérigazgatója szerint, azoknál a polcoknál, ahol azokat az avokádókat kínálják, amelyeket nem kezeltek ezzel az eljárással, a vásárlóknak nem árt az óvatosság, érdemes megvizsgálniuk a gyümölcsöket, vajon azok mennyire frissek.

Míg azokból a készletekből, amelyeknek a héját bevonták az általuk kifejlesztett készítménnyel, a vevők nyugodtan vásárolhatnak még akkor is, amikor a kezeletlen avokádókat már régen le kellett venni a polcokról, a most érvényes protokollok szerint.

A vásárlók mellett a kereskedők is nyernek az újítással, hiszen az eltarthatóság növelésével kevesebb gyümölcsöt kell kidobniuk, csökken az élelmiszerhulladék mennyisége. Ha ezzel vagy hasonló eljárással más élelmiszerek, mezőgazdasági termények fogyaszthatósági idejét is sikerül meghosszabbítani, az jelentős változásokat eredményezhet az élelmiszeriparban, illetve a kereskedelemben.