Aki vásárolt már hölggyel, annak bizonyára feltűnt, hogy a női ruhák és más, nekik szánt termékek is drágábbnak tűnnek, mint amelyeket férfiaknak készítenek. Ez nem pusztán illúzió, benyomás, hanem közgazdaságilag is igazolható körülmény. A női ruhák gyakran azért kerülnek többe, mert drágább anyagot használnak az elkészítésükhöz, valamint az egyedi darabokat kézzel varrják. De egyéb tényezők is közrejátszanak az árak kialakításában. Elmagyarázzuk, hogy miért kerül többe berendezni egy női gardróbot, mint egy férfit, valamint azt, hogy általában miért drágább egy nő számára a bevásárlás.

A hűség sokba kerül a nőknek

A The Business of Fashion a legnagyobb divatmárkákat vizsgálta meg és javarészt olyan termékeket kerestek, amelyek a férfi és a női részlegen is megtalálhatóak. A kutatásban a Saint Laurent, Valentino, Gucci, Dolce & Gabbana és a Balmain ruháinak árait nézték meg.

A Saint Laurent-nál például egy csíkos szvetter férfiaknak készített változata 240 dollárral, azaz 66 ezer forinttal volt olcsóbb a férfi részlegen.

Azokban az esetekben, amikor nincs nagy különbség a két nem számára eladott ruhadarab között, a divatmárkák a magasabb árral, az úgynevezett „rózsaszín adóval” próbálják meg nagyobb bevételhez juttatni a vállalatot. Ez a jelenség egyébként már a kisgyerekeknél is megfigyelhető, hiszen a lányosabb játékok, ruhák, de akár egy rózsaszín roller is többe kerül, mint a fiúsabb tárgyak.

A Vox szerint a nőknek 13 százalékkal kell többet fizetniük a higiéniai termékekért, 8 százalékkal a ruházatért, 7 százalékkal a lányos játékokért és 8 százalékkal az egészségügyi termékekért. A „rózsaszín adó” egyrészt azért terjedt el ennyire, mert a nőket tartják márkahűségesebbnek a két nem közül, ezért a cégek sokszor megúszhatják, ha kicsivel drágábban értékesítik számukra a termékeket.

A szakértők szerint a nők évente 1300 dollárral többet költenek emiatt, mint a férfiak.

A New York City Department of Consumer Affairs még 2016-ban végzett széleskörű vizsgálatot amelyben 800 termék árát hasonlították össze, és kimutatták, hogy az esetek 42 százalékában a nőknek többet kellett fizetniük. A gyógyszeriparban is hasonló tendencia figyelhető meg. A Consumer Reports 2010-es tanulmánya szerint a gyógyszertárban a nők számára készített termékek akár 50 százalékkal is többe kerülhetnek, mint a férfiaknak kínáltak. Azonban nem csak a vállalatok befolyásolják az árak alakulását, hiszen az Egyesült Államokban és az Európai Unióban a nök számára készített importált termékekre nagyobb adót szabnak ki.

A nők jobban szeretnek vásárolni

A divatmárkák ugyanakkor kihasználják azt vélelmet, miszerint a nők egyszerűen többet vásárolnak, mint férfi társaik. A Psychology Today egy 2013-as tanulmányra hivatkozik, amely kétezer brit állampolgár vásárlási szokásait vizsgálta. Kiderült, hogy a férfiak átlagosan már 26 perc után megunják a „shoppingolást”.

Szintén 80 százalékuk nyilatkozta azt, hogy nem szeretnek párjukkal vásárolni, 45 százalékuk pedig mindenképp elkerüli ezt a lehetőséget. A válaszadók fele szerint, ha partnerével megy vásárolni, az veszekedésbe torkollik, részben azért, mert a férfiak azonnal megveszik, amire szükségük van, míg a nők még órákig nézelődnek.

Dr. Steve Taylor, a Psychology Today egyik szerzője, egy érdekes elképzelést is megosztott az olvasókkal. Szerinte (és sok más szakember szerint) evolúciós okai is vannak, hogy a nők miért vásárolnak több ideig. Egészen nyolcezer évet kell visszamennünk időszámításunk előttre, amikor még vadászó-gyűjtögető életmódot folytattak őseink.

Marshall Sahlins, elismert kulturális antropológus szerint a modern társadalomban is jól látszik a férfiak vadász, és a nők gyűjtögető szerepe. Amikor a nők vásárolnak, folyamatosan kutatják a legjobb terméket, ennek érdekében több boltba is betérnek, míg a férfiak elejtik az első „vadat”, amelyet meglátnak.

Kriger és Byke 2009-es tanulmánya is párhuzamot von a vadászó-gyűjtögető életmód és a modern társadalom között. Ők azt mutatták ki, hogy a nők továbbra is jobban képesek megoldani azokat a feladatokat, amelyek során „gyűjteniük” kell, annak ellenére is, hogy ma már egyáltalán nem azokat a dolgok veszik körül őket, mint az ősidőkben. A férfiak pedig jobb eredményeket értek el a vadászathoz kapcsolodó feladatokban.

A nőknek ezt a gyűjtögető attitűdjét használják ki a vállalatok, hiszen ők hajlamosabbak több boltba bemenni, ellentétben a férfiakkal, akik céltudatosan választanak maguknak termékeket.

Ugyanakkor nagy hatással van az árakra az is, hogy bizonyos terméktípusoknak van férfi és női változata. A vállalatok pontosan tudják, hogy egy nő nem fog férfi eldobható borotvát venni, ha annak kapható női változata is, noha a különbség a kettő között igen gyakran csak a termék színében mutatkozik. Gy aztán megtehetik, hogy drágábban adják a nők számára készített terméket.