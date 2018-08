Összeomlott az olasz sportautógyár

Sorra mutatkoznak be a Fiat Chrysler, a Ferrari és a Maserati nemrég elhunyt vezérét, Sergio Marchionnét váltó új vezetők, de egyelőre nem sok sikerrel. A Fiat múlt heti összeomlása után most a Ferrari jutott hasonló sorsra. A cég eredményei ugyan kedvezőek, ám a frissen kinevezett vezérigazgató első nyilatkozatában olyan kijelentést tett, ami sokakat megijesztett és kisebb fajta pánikot idézett elő a tőzsdén.

Nem indult túl sikeresen a Ferrari múlt héten elhunyt vezérigazgatójának helyébe lépő Louis Camilleri pályafutása. A Bloomberg beszámolója szerint az elemzők számára rendezett konferencia-beszélgetés ugyanis elég rosszul sült el.

Camilleri megígérte, hogy szeptemberben nyilvánosságra hozza elképzeléseit arra vonatkozóan, hogyan lehet a luxus sportautókat gyártó cég nyereségét a duplájára emelni, amire az előző vezérigazgató tett ígéretet. Hangsúlyozta, hogy elődjéhez hasonlóak a törekvései, ám azt is hozzátette, hogy a kitűzött célok elérése kockázatokat is rejt magában.Ez utóbbi kijelentését rendkívül negatívan értékelték: a cég részvényei meredek esésbe kezdtek, a New York-i tőzsdén 12 százalékot veszítettek értékükből egy nap alatt, amire több mint két éve nem volt példa.

Ugyanakkor a Ferrari háza táján látszólag minden rendben van, mert a várakozásoknál magasabb, 291 millió eurós, kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti második negyedéves eredményről számoltak be.

Egyúttal megerősítették, hogy ebben az évben összességében 1,1 milliárd eurós eredményt várnak.