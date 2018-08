Magyarországon épít gyárat a BMW, romokban a Ferrari

Bár a hét legfontosabb gazdasági híre az volt, hogy a BMW gyárat nyit Debrcenben, a világ más tájain is történtek érdekességek. Több vállalat is közölte második (bizonyos esetekben harmadik) negyedéves pénzügyi jelentését és kiderült, hogy az Apple mellett a Huawei is nagy győztese volt az elmúlt időszaknak. Emellett új vezetőt kapott a MÁV, a Facebook és a Ferrari pedig megállíthatatlanul gurul a lejtőn.

Debrecenben épít gyárat a BMW

Újabb jelentős sikert ért el a magyar gazdaságpolitika, hiszen a beruházás a Hajdú-Bihar megyei BMW székhelyen legalább 10 ezer állást teremt majd. A tervek szerint a cég évi 150 ezer autót gyárt majd a Debrecenben épülő komplexumában.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter elmondta, a beruházás értéke meghaladja az egymilliárd eurót, és már az elején több mint ezer munkahely jön létre. A német autógyár színrelépésével a következő évekre várt háromszázalékos növekedés is magasabb lehet, valamint a mostani nagyon jó foglalkoztatási adatok tovább javulhatnak.

Csúcson az Apple

A techóriás az első olyan amerikai nyilvánosan működő társaság, amely elérte az 1000 milliárd dolláros piaci értéket. A vállalat még csütörtökön lépte át az álomhatárt, miután a befektetők pozitívan reagáltak a cég harmadik negyedéves jelentésére.

Az amerikai vállalat részvényei csütörtökön 2,9 százalékkal emelkedtek, részben az erős harmadik negyedéves számaiknak köszönhetően. Az Apple éves szinten 17 százalékkal növelte az eladásait, valamint 40 százalékkal emelkedett a társaság bevétele is az előző évhez képest. Néhány befektető azonban aggodalmát fejezte ki, hiszen sokan vélik úgy, hogy a gyors növekedés után hatalmas visszaesés van a láthatáron.

Összeomlott a Ferrari

A Fiat múltheti összeomlása után – ahogy várható volt – most az olasz autógyártó jutott hasonló sorsra. A Ferrarit megrázta Sergio Marchionne vezérigazgató halála, a helyébe lépő Louis Camilleir pályafutása pedig nem indult túl sikeresen.

Camillieir kijelenttte, hogy szeptemberben nyilvánosságra hozza tervét, amely segítségével a duplájára emeli a vállalat nyereségeit, azonban hozzátette, hogy a kitűzét cél elérése több kockázatot is rejt magában. Az utóbbi kijelentését rendkívül negatívan értékelték: a cég részvényei meredek esésbe kezdtek, a New York-i tőzsdén 12 százalékot veszítettek értékükből egy nap alatt, amire több mint két éve nem volt példa.

Vezetőváltás a MÁV és a Volánbusz élén

Megvan a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. új vezére, miután Dávid Ilona elnök-vezérigazgató közös megegyezéssel távozott a cégtől, de a jövőben a Volánbusz Zrt.-t irányítja Bártfai-Mager Andrea, a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter felkérésére.

A MÁV élére Homolya Róbert jogász és közlekedéspolitikai szakember kerül, aki 2015 és 2017 között a Miniszterelnökségen töltött be miniszterelnöki biztosi, majd kormánybiztosi pozíciót, 2017-től pedig a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedéspolitikáért felelős államtitkáraként látta el a szakterület irányítását.

Elindult a lejtőn a Facebook

Az utóbbi időben a Facebook az adatszivárogtatási botrányok sorozata miatt meglehetősen nehéz helyzetbe került. A befektetők számára az igazi megrázkódtatást azonban az előző héten történtek jelentették, amikor is csökkenésnek indult a társaság növekedésének üteme.

A heves eladói nyomás következtében meredeken esni kezdett a cég papírjainak ára, aminek következtében a Facebook több mint 120 milliárd dollárt veszített piaci kapitalizációjából egyetlen nap leforgása alatt. Sokat ront a Facebook helyzetén az is, hogy az Európai Unióban elfogadták az új adatvédelmi törvényt, a szabályozás hatására pedig megállt az oldalt látogatók számának növekedése.

Tovább emelkedett a kiskereskedelmi forgalom

A Központi Statisztikai Hivatal jelentése szerint júniusban a kiskereskedelmi üzletek forgalma a naptárhatástól megtisztítva 6,1 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakáét, ezzel az első féléves növekedés 6,9 százalékos lett.

A legjobban a tartós fogyasztási cikkeket és más nem élelmiszer jellegű termékeket forgalmazó üzletek eladásai nőttek. Az élelmiszerfogyasztás júniusban 2,6 százalékkal nőtt éves összevetésben, ami átlag alatti adat az első hat hónapban és messze elmarad az előző havi 5,5 százalékos növekedési ütemtől.

Már nem az Apple a második legnagyobb mobilgyártó

Az Apple ugyan erős számokat mutatott fel a harmadik negyedéves pénzügyi jelentésében, de ez sem volt elég ahhoz, hogy a Huawei ne előzze meg a mobilgyártók versenyében. A kínai vállalat piaci részesedését tekintve már a képzeletbeli dobogó második fokán áll, míg az Apple a harmadik helyre csúszott vissza.

A Samsung uralma továbbra is töretlen, de a Huawei már 15,8 százalékos piaci részesedéssel rendelkezik, míg az Apple 12,1 százalékkal. Emellett a kínai gyártó már nem csak az olcsó modelljeivel képes vásárlókat szerezni, hanem egyre több csúcskategóriás telefont is piacra dobnak.

Újabb magyar gazdasági vonatkozású rekord

Havi mélypontra csökkent az euróövezet hangulatindexe, Magyarországé viszont újabb rekordra emelkedett. Az Európai Bizottság Gazdasági és Pénzügyi Főigazgatósága, a DG EcFin (Directorate General for Economic and Financial Affairs) felmérésében 0,2 ponttal 112,1 pontra csökkent júliusban a gazdasági hangulatindex (Economic Sentiment Indicator, ESI) az előző havi 112,3 pontról.

Magyarországon az ESI a júniusi 123,0 pontról júliusban 1,6 ponttal 124,6 pontra, a valaha elért legmagasabb értékre, egyúttal az Európai Unióban a legmagasabb szintre emelkedett.

Betettek a sugárhajtómű-hibák a Rolls-Royce-nak

Nem jött be a Rolls-Royce-nak a sugárhajtóművek gyártása. A cég által gyártott Trent 1000 és 900 hajtóműveinek költséges ellenőrzése a vállalat féléves profitjába került. A Trent 1000 motorok a Boeing 787 Dreamliner repülőgépek alapját képezik. A Trent 900-nál pedig komoly újratervezéseket kellett alkalmaznia a cégnek.

A Rolls-Royce közlése alapján a két motortípus problémáinak javítása idén és jövőre 450 millió font többletköltséget eredményez, 2020-ig pedig további 100 millió fontot kell rááldozni. Ez összesen mintegy 1 milliárd fontot, azaz mintegy 370 milliárd forintot jelent.

Eladják a MOM Parkot, a GVH jóváhagyta az üzletet

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) jóváhagyta a MOM Park bevásárlóközpont átruházásáról szóló tranzakciót. A MOM az OTP Ingatlanbefektetési Alap tulajdonába kerülhet.

A tájékoztatás szerint a Wingholding Zrt. által 16,6 százalékos arányban tulajdonolt MOM-Park MFC Kft. és az OTP Ingatlanbefektetési Alap között létrejött adásvételi szerződés alapján a versenyhivatal jóváhagyta a bevásárlóközpont átruházására vonatkozó tranzakciót. A tulajdonoscsere várhatóan augusztus végére megtörténik.

Rekordmennyiségű olajat öntöttek a piacra

A Kőolajexportáló Országok Szervezetének (OPEC), olajtermelése júniusban elérte az idei csúcsot, miután a Perzsa-őből menti országok a június végén kötött megállapodás értelmében növelték a kibocsátást.

A Reuters felmérése szerint az említett hónapban az OPEC-tagországok napi 32,64 millió hordóra emelték a termelést, ami azt jelenti, hogy a júniusi felülvizsgált értéknél napi 70 ezer hordóval többet bocsátanak a világpiacra.

Nőtt a benzin ára

Szerdán bruttó 5 forinttal emelkedett a 95-ös benzin, valamint bruttó három forinttal a gázolaj literenkénti ára. A drágulással a benzin literenkénti ára 400 forintra, a gázolajé 406 forintra nőtt.

A KSH adatai szerint jelentősen, 7,5 százalékkal nőttek a júniusi ipari termelői árak. Májusban 5,3 százalék, áprilisban 2,3 százalékos volt a drágulás. Továbbá megtudtuk azt is, hogy a belföldi értékesítési árak átlagosan 7,3 százalékkal emelkedtek.