Hatalmas roham indult az albérletekért

Az albérletszezon minden évben hagyományosan a felsőoktatási ponthatárok kihirdetésével pörög fel Budapesten és az egyetemi városokban. A fiatal diákoknak pedig idén sem lesz könnyű helyzete, hiszen ismét óriási drágulásra számíthatnak.

Gyorsan reagáltak a lakástulajdonosok

Idén is azonnal reagált a piac, hiszen augusztus első napjaiban 28 százalékkal több kiadó ingatlanból lehetett válogatni, mint július közepén, a ponthatások kihirdetése előtt – derül ki az ingatlan.com országos, több mint 10 ezer, kizárólag magánszemélyek részéről feladott hirdetéseken alapuló elemzéséből.

Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerintsok lakástulajdonos megvárta a ponthatárok kihirdetését, és csak ezt követően dobta piacra a kiadó lakását. Az is látható, hogy Budapesten és az egyetemvárosokban a 40 négyzetméternél kisebb albérletek a legnépszerűbbek, mert a bérlők fele ezeket keresi, pedig a garzonlakások csak a kínálat egyharmadát teszik ki, fogalmazott a szakértő.

Ez volt a helyzet a ponthatárok kihirdetésekor A Budapesten a 120 négyzetméternél kisebb panellakásoknál az átlagos bérleti díjak 130 ezer forint, a téglaépítésű lakásoknál pedig átlagosan 150 ezer forint körül mozognak - így nyilatkozott július 25-én, a ponthatások kihirdetésének napján az akkor viszonyokról az ingatlan.com elemzője. A Budapesten a 120 négyzetméternél kisebb panellakásoknál az átlagos bérleti díjak 130 ezer forint, a téglaépítésű lakásoknál pedig átlagosan 150 ezer forint körül mozognak - így nyilatkozott július 25-én, a ponthatások kihirdetésének napján az akkor viszonyokról az ingatlan.com elemzője. A szakértő akkor kiemelte, hogy szerdán este hozzák nyilvánosságra a felsőoktatási felvételi ponthatárokat, így az érintett családok csütörtökön kezdenek el kollégiumi férőhelyet, illetve albérletet keresni. Az egyetemvárosok közül példaként említette, hogy Győrben 109 ezer forintos, Kecskeméten 106 ezer forintos, Debrecenben pedig 100 ezer forintos átlagos albérletárakkal számolhatnak a kiadó lakást kereső fiatalok. Megjegyezte ugyanakkor, hogy a kollégiumi lakhatás jóval kedvezőbb, hiszen ez havonta átlagosan 15-16 ezer forintból megoldható.

Balogh László szerint 2016 végén országszerte, állami fenntartásban körülbelül 45 ezer kollégiumi férőhely állt a felsőoktatásban résztvevők rendelkezésére.

Ma annyi egy szoba, mint pár éve egy komplett garzon

Az ingatlan.com elemzéséből kiderül, hogy bár a kiadó lakásoknál arányaiban nézve kisebb a kínálatuk, de a piac fontos részét képezik ma már a kiadó szobák. Elsősorban az utóbbi években végbement albérletpiaci drágulás miatt sok diák számára a lakásoknál jóval olcsóbb szobák jelenthetik a megoldást a lakhatásra.

Ugyan a szobák olcsóbbak, de Budapesten például még így is havi 50-60 ezer forintért kínálják ezeket, ennyiért pedig öt éve még egy komplett garzonlakást is ki lehetett venni. Ebből is látható, hogy ezekre is van igény, fogalmazott a szakember.

Lakások, szobák, bérleti díjak

Az egyetemi városok közül Debrecenben a kiadó téglalakások átlagos bérleti díja augusztus elején 100 ezer forint volt, egy kiadó szobáért pedig átlagosan 35 ezer forintot kértek a tulajdonosok.

Győrben a lakások 110 ezer forintért, a szobák pedig 50 ezer forintért érhetők el a kínálatban. MIskolcon a lakások bérleti díja 70 ezer forintnál tartott augusztus elején, ennek a feléért pedig egy szobát lehet bérelni.

Szegeden a lakásbérleti díjak 95 ezer forintnál tartottak augusztus elején, a szobáknál pedig 40 ezer forint volt az átlag. Pécsen a szobákat 35 ezerért adták, a lakásokat pedig 100 ezer forintért. Balogh László szerint az albérletszezonban érdemes gyorsan dönteni, mert a legnépszerűbb lakások hamar elkelnek a jelentős kereslet miatt.

Inkább diák, mint kisállat

A legjobb és legkeresettebb ingatlanokat 1-2 napon belül kiadják, de a bérlakások 81 százalékáról elmondható, hogy a meghirdetéstől számított 1 hónapon belül megtalálják a megfelelő bérlőt a tulajdonosok. A kisállattal költözők 80 százaléka nem kívánatos bérlő, a diákoknak viszont szerencséjük van, velük szemben csak a bérbeadók 13 százaléka elutasító - derül ki a Rentingo.com felméréséből, a lakás- és lakótárskereső online piactér 1100 bérbeadót kérdezett meg arról, hogy hol és hogyan hirdetik meg kiadásra kínált lakásukat.

A lakáskiadás a tulajdonos számára bevételszerzésre irányuló üzleti tevékenység, ezért nem mindegy, hogy a bérbeadó mennyi időt és energiát fordít a kiadási folyamatra, mennyi idő alatt találja meg a megfelelő bérlőt.

A válaszadók 79 százaléka még a hagyományos online hirdetési oldalakon hirdet, de a megkérdezettek 51 százaléka már használja azokat az új generációs speciálisan bérbeadással foglalkozó online piactereket is.

A megkérdezettek alig 20 százaléka vesz igénybe ingatlanközvetítőt, és kezd visszaesni a Facebook csoportok népszerűsége is.

A bérbeadók 75 százalékánál 5-nél több érdeklődő jelentkezett a hirdetésre, 42 százalékuk pedig 10-nél is több jelentkezőt kapott.

A lakások 81 százaléka a meghirdetéstől számított 1 hónapon belül kiadásra kerül, a legkeresettebb 11 százalék viszont 1-2 napon belül találja meg a bérlőt. A tulajdonosok 91 százaléka jelöl meg kizáró okot a bérlőjelöltekre vonatkozóan. Legnagyobb elutasítottsága a kisállattal költözőknek van (80 százalék), de a dohányzók (63 százalék) és a kisgyermekes családok (44 százalék) számára is lényegesen kevesebb bérlakás érhető el.

A külföldiekkel szemben a bérbeadók 26 százaléka elutasító,

míg a diákok a felmérés szerint a kedvelt bérlők közé tartoznak, a tulajdonosok alig 13 százaléka zárja ki őket az érdeklődők közül.

Ma már a bérbeadók számára is egyre fontosabb a hatékonyság.

Az online piactereknek megvan az előnye, hogy üzemeltetőik garantálják a bérbeadók számára, hogy nem kapnak kéretlen telefonhívásokat ingatlanközvetítőktől, mivel csak olyan jelentkező kapja meg az elérhetőségüket, akinek a bemutatkozását a bérbeadó előzetesen megnézte – mondta Danóczy Balázs, a Rentingo.com ügyvezetője.