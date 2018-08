Mindent megtesznek az észak-koreai hatóságok, hogy növeljék az állampolgárok lojalitását a rendszer és első számú vezetője, Kim Dzsongun iránt, írja a Daily NK. Erre azért van szükség, hogy az emberek komolyan vegyék a rezsim irányítója által meghatározott feladatok végrehajtását. Kim Dzsongun ugyanis fejlesztené az ország gazdaságát – amit viszont Phenjan még mindig a szocializmus építésének címszava alatt képzel el, és ennek megfelelő eszközökkel motiválná a polgárokat.

Hosszú távú gazdasági prosperálást érne el Észak-Korea, ebben pedig a munkaerő mobilitásának nagy szerep jut. Ahogy az Origo ebben a cikkében bemutatta, az ország kiemelt gazdasági beruházásai sokszor éveken át sem készülnek el. Ezt a rezsim most úgy oldaná meg, hogy központilag vezényelné ki az adott projekt közelében élőket munkavégzésre. Ehhez az állami média már megkezdte az üzenetek és a szlogenek gyártását.

Gyorsaság és modernizáció

Az értesülések szerint, Kim Dzsongun legutóbbi országjárásán szerzett tapasztalatai alapján fogalmazta meg a követendő célt: a félkész állapotban lévő beruházásokat minél hamarabb be kell fejezni. Most kiderült, számos területen modernizálna is, például egy mezőgazdasági termőterület gazdálkodását meglátogatva elrendelte, hogy ott szüntessék be a kézi munkavégzést, és modernizálva, gépekkel végezzék a feladatokat.

Az ország a gazdasági fejlesztések jelentős részét a keleti, mintegy 300 ezres lakosú Vonszan kikötőváros környékén valósította meg. Most azonban a figyelem a kínai határhoz közeli Szamdzsijon megye felé fordult, ahol jelentős vasúti fejlesztések kezdődhetnek meg.

Ezeknek célja, hogy a területről kitermelt nyersanyagok gazdaságosan eljussanak Vonszan térségébe, ám mint az egyik dél-koreai egyetem kutatója megjegyezte, könnyen lehet, hogy hosszabb távon mindez a térség turisztikai nyitását készíti elő.

Legyen bárhogy is, Kim Dzsongun a gazdasági reformer szerepét kívánja most betölteni, és ebben kulcsszerepet szánnak annak, hogy a munkaerőt gyorsan mobilizálhassák a nagyobb projektek kivitelezéséhez.

A szocialista forradalom befejezése

Ahogy az Origo ebben a cikkében bemutatta, egyes állásfoglalások szerint, Észak-Korea valójában nem is szocialista ország, hanem egy sajátos nemzeti identitású állam. Ugyanakkor, az utóbbi évek lazításai ellenére, a gazdasági modell még mindig a szocialista jellegű elképzeléseket tükrözi.

A hatóságok is a szocializmus építésének vezényszavával várják el a lakosság erőfeszítéseit a nagyberuházások kapcsán.

A média pedig mindent megtesz ennek támogatására.

Üzeneteikben a szocialista szellemiséget, az egységet, és különösen ezeknek a mezőgazdasági művelésben betöltött jelentőségét hangsúlyozzák.

Például Socialism Loves You című dal szövege megjelent a helyi, népszerű női magazin, a Joson Woman belső borítóján. De irodalmi, illetve gyerekeknek szánt kiadványokban is találkozni hasonló anyagokkal, miközben más témák, mint a nukleáris leszerelés, a béke vagy az ország nyitása a külvilág fele, elmaradnak.

Úgy tűnik, Phenjan számára az a fontos, hogy a munkaerő gyorsan mobilizálható legyen, mégpedig Mallima-sebességgel.

A furcsa kifejezés egy sajátos műszó.

Eredete – a kifejezések angolszász átírással szerepelnek – a Chollima nevű mitikus lóra vezethető vissza. A kínai kultúrából származó, de egész Kelet-Ázsiában ismert hátas a történet szerint egyetlen napon 1000 kilométer megtételére is képes. Ember pedig soha nem tudta meglovagolni.

Észak-Koreában a labdarúgó válogatott erről a képzeletbeli teremtményről kapta a becenevét. Gazdasági vonatkozása pedig jóval korábbra nyúlik vissza. Kim Ir Szen már 1948 után, miniszterelnökké választásakor használta, ezzel leírva azt, hogy az ország gyors ütemű fejlesztését a kínaiak tempójához és a sztahanovista elvekhez kívánja igazítani.

Chollima-ból most Mallima lett, mégpedig úgy, hogy a „cho”-előtagot (melynek jelentése 1000) egyszerűen kicserélték a „ma”-ra, mely a „man" szócskából jön, aminek 10 000 a jelentése.

Így már meg is született az új jelszó, a Mallima-sebesség, vagy Mallima-gyorsaság, mellyel a gazdaság erőltetett ütemű fejlesztésére hivatkoznak Észak-Koreában.

Amely hivatalosan tehát a szocialista berendezkedés tökéletesítésével valósul meg.