Az indiai Uber letarolja Európát

Egy indiai fuvarmegosztó, az Ola egyre több országban jelenik meg, a napokban pedig bejelentették, hogy az Egyesült Királyságban is elindítják a szolgáltatást.

A Softbank által támogatott vállalat első nagyobb lépését hat hónapja tette meg, amikor Ausztráliába terjeszkedett a vállalat, most pedig Európa került célkeresztbe, azon belül is Nagy-Britannia.

Az Ola által kiadott sajtóközleményből kiderül, hogy a szolgáltatás elsőként Dél-Walesben jelenik meg a következő hónapokban, miután a cég megkapta a működéshez szükséges engedélyeket. Az Ola alkalmazása lesz az egyetlen olyan az Egyesült Királyságban, amely segítségével magánfuvart és hivatalos Black Cabet is lehet hívni.

Az Ola legnagyobb riválisa az Uber jelenleg 40 városban van jelen a briteknél, több ezer sofőrrel és milliónyi utassal szállítanak hetente. Az Ola Indiában nagyon erős, most viszont globálisan is szeretnének jelentős szerepet betölteni.

Yugal Joshi, az Everest Group piackutató vállalat alelnöke szerint az Ola Indiában főleg a nagyvárosokban van jelen, viszont a kisebb, szegényebb városokban nincs nagy kereslet a fuvarmegosztó iránt - írja a Quartz.

Ezért is tartja a cég fontosnak a nyugati terjeszkedést. Emellett pedig a fuvaronkénti bevétel is sokkal magasabb lehet az Egyesült Királyságban, mint Indiában, ráadásul az emberek többet is költenek az utazás ezen fajtájára.

Az Ola még februárban tört be az ausztrál piacra, ahol annak ellenére, hogy rengeteg helyi és külföldi cég is jelen van - köztük az Uber, a Taxify és a GoCatch - sikerült rövid idő alatt hét városba terjeszteni a szolgáltatást és 40 ezer sofőrt alkalmazni.

Globálisan nézve az Ola éves szinten egy illiárd fuvart bonyolít le, több mint egymillió sofőrt alkalmaznak és 110 városban 125 millió utast szállítanak. Az indiai unikornis idei tervei között további terjeszkedések is szerepelnek, de az Uber által elszenvedett nehézségek azt vizionálják, hogy nem lesz egyszerű dolga az Olának.