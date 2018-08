Mutatjuk, hol adja a klímaváltozás a legnagyobb pofont a gazdaságnak

Az éghajlatváltozás hatásai a bolygó valamennyi kontinensén, régiójában jelentkeznek, és komoly kihívást jelentenek a természeti és az épített környezet védelme kapcsán is. A Quartz most arról ír, hogy egy új kutatás révén az is megjósolható, a Föld melyik pontján fogja a legnagyobb hatást gyakorolni a gazdasági teljesítményre.