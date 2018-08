Lejtőn a Snapchat, de szerencsére egy szaúdi herceg imádja az appot

A Snapchat történelmet írt a héten, ennek azonban kevesen örültek, mivel a vállalat fennállása óta először veszített felhasználókat. A harmadik negyedéves jelentéséből némi pozitívum is kiolvasható, hiszen a társaság 44 százalékkal növelte a bevételét az előző évhez képest, ráadásul egy szaúdi herceg is komoly összeget fektetett be.

A Snap - amely a népszerű Snapchat alkalmazás üzemeltetője - részvényei 11 százalékkal zuhantak a cég negyedéves jelentésének bemutatása után.

Ennek oka elsősorban az, hogy a vállalat 3 millió felhasználót veszített, ilyenre pedig még sosem volt példa.

Az sem mentette meg őket, hogy társaság bevételei jócskán, azaz 44 százalékkal növekedtek az előző évhez képest.

A felhasználokat az Instagram csábítja el, amelynek népszerű „Story” funkcióját 400 millióan használják naponta.

A szakértők a jelentési megjelenése előtt 193 millió aktív felhasználót prognosztizáltak, ettől viszont 5 millióval elmaradt a Snapchat.

A népszerűség hanyatlása mögött egy hat hónappal ezelőtt bemutatott frissítés áll, amely teljesen megváltoztatta az applikáció kinézetét. A felhasználók jelentős része, köztük több influencer is hangoztatta elégedetlenségét. Egyikük még internetes petíciót is indított és arra kérte a Snapet, hogy töröljék el a frissítést. Ugyan a kezdeményezéshez több mint egymillióan csatlakoztak, de változást nem sikerült elérniük.

Az internetes véleményvezérek közül Kylie Jenner támadta a leginkább a Snapchatet. Ő azt közölte 100 millió követőjével, hogy ilyen formában nem kívánja többet használni az alkalmazást. Ez lavinát indított el, a cég pedig néhány órával a rövid poszt után 1,6 milliárd dollárt bukott (erről részletesebben ITT olvashat).

Néhány user trükköket kereset annak érdekében, hogy ne kelljen átváltania a régi felületről, mások pedig egyszerűen nem frissítették az alkalmazást. A Snapchat viszont egyik napról a másikra úgy döntött, hogy automatikusan frissíti mindenki applikációját, ez pedig újabb botrányt kavart, hiszen a kikényszerített frissítés miatt sokak képei, üzenetei vagy éppen a teljes barát listája veszett el (a Snapchat botrányról és a petícióról korábban ITT írt az Origo).

Evan Spiegel, a Snap vezérigazgatója is úgy gondolja, hogy a gyenge számok mögött az új dizájn állhat. Hangsúlyozta, hogy azóta is keményen dolgoznak azon, hogy mindenki számára szerethető legyen a felület, és meghallgatják a felhasználók véleményét is. Hozzátette, hogy úgy érzi a vállalat már megoldotta az új felület legnagyobb hibáit.

Jó hírek

A Snapchat a sok rossz mellett néhány jó hírrel is tudott szolgálni a befektetőknek. Nőtt például a 35 év fölötti felhasználók száma 8 százalékkal az év eleje óta. Az alkalmazás azonban nem rájuk épül, hanem a sokkal fiatalabbakra, akiket eltaszított a cég a dizájn változtatással, pedig a Snap célja éppen az volt, hogy új tagokat csábítsanak a platformra.

Van, aki a sok csalódás után is bízik a Snapchatben, köztük a szaúdi herceg, Alwaleed Bin Talal, aki bejelentette, hogy 2,3 százalékos részesedést vásárolt a vállalatban, összesen 250 millió dollárért.

A közleményében elmondta, hogy a Snapchat az egyik leginnovatívabb közösségi média platform. A herceg kifejezetten szereti a tech vállalatokat, korábban már a Twitter-ben és a Lyft nevű fuvarmegosztóban is vásárolt részvényeket.