Történelmi rekord, tovább szárnyal a magyar építőipar

A Központi Statisztikai Hivatal augusztus 10-én közölte a júniusi építőipari számokat. Az adatok elképesztőek, elemzők történelmi csúcsról beszélnek. A 28,2 százalékos bővülés azt jelenti, hogy a szektor termelékenysége elérte a 320 milliárd forintot. Idén 20-25 ezer új lakás épülhet, amelyhez hozzájárult a kormány által indított Otthonteremtési Program is.

A Központi Statisztikai Hivatal közzétette a magyar építőiparra vonatkozó legfrissebb, júniusi adatokat.

Ebből az derül ki, hogy júniusban az építőipari termelés mértéke 28,2 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit.

Ez történelmi csúcsnak számít.

Nemcsak tavalyhoz képest, hanem az előző hónaphoz képest is jelentős volt a bővülés, májushoz képest 7,2 százalékkal nőtt a szektor.

Az építőipar az első fél évben összességében 19 százalékkal emelkedett.

Honnan az ekkora növekedés?

Idén júniusban az előző év azonos hónapjához képest az épületek építésének üteme 15,2, az egyéb építményeké 48,8 százalékkal nőtt.

Utóbbi esetben leginkább az út-, vasút- és közműépítések eredményezték a növekedést.

Az építőipar egyes ágazatai közül

az épületek építése 30,8,

az egyéb építményeké 54,5,

a speciális szaképítésé 12,6 százalékkal emelkedett.

A már meglévő szerződések mennyisége is nagyon kedvezően alakult, mert az építőipari vállalkozások június végi szerződésállománya 62,1 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit.Nagyon megugrott idén az új lakások száma, idén a II. negyedév végéig 6517 új lakás került átadásra, ami 30 százalékos növekedés tavalyhoz képest.

Jól jelzi, hogy mekkora a kereslet, hogy az Ingatlan.com szerint az új lakások iránti kereslet adott: az idei első fél évben 23 százalékkal többen érdeklődtek az új lakások iránt, mint az előző év azonos időszakában.

Rengeteg az új engedély

Lakásépítési engedélyt 18 066 darabot adtak ki júniusban. A fenti számokból Budapest részesedése az átadások területén 1483 darab, míg az engedélyekből 6119 darab, így bár jelentős volument képvisel a teljes mennyiségből, de jól látszik, hogy széleskörű, országos felfutásról van szó. Az építőipari szereplők jelentős hányadát lefedő Ingatlanfejlesztői Kerekasztal (IFK) legfrissebb adatai szerint immár több mint 1,5 millió négyzetméternyi ingatlan van kivitelezési fázisban, a beruházások értéke meghaladja a 680 milliárd forintot.

Ez abszolút rekordot jelent, ezzel a volumennel a magyar átveheti a régió legnagyobb ingatlanfejlesztési piaca címet.

Történelmi csúcsról beszélnek az elemzők

Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője kiemelte, hogy a júniusi építőipari termelés 320 milliárd forintos értéke történelmi rekord, amelyben szerepet játszanak a lakásépítések is. Az ágazat felfutását mutatja az is, hogy az első fél évben több mint 6 ezer új lakást adtak át az országban, ez 30 százalékos éves növekedésnek felel meg.

Balogh László szerint idén 20 ezernél is több lakás épülhet.

Horváth András, a Takarékbank elemzője kommentárjában azt húzta alá, hogy a nyár elejére visszatért az építőipar az eddigi robusztus bővüléséhez, és a következő másfél évben ez az ütem még fokozódhat is az irodák és lakóingatlanok átadásának felfutásával.

A sikerhez kellett az Otthonteremtési Program is

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium közleménye szerint az eredményekből érezhető, hogy az uniós források felhasználása serkenti az építőipart, de az állami beruházások is újabb lendületet adtak az ágazatnak.

A lakáspiac bővülésében jól érződnek a kormányzati intézkedések pozitív hatásai.

Az ITM közleménye kitér arra is, hogy 2018 első három hónapjában összesen 9850 új építési engedély kiadása és egyszerű bejelentés történt, amely még a tavalyi kimagasló teljesítményhez viszonyítva is 3,4 százalékos fejlődést jelent. Ehhez a dinamikus növekedéshez számottevően hozzájárult az Otthonteremtési Program kibővítése, valamint a kedvezményes lakásáfa bevezetése is.