Ezzel előzné meg versenytársait a Lidl

Szeptember elejétől a Lidl autómegosztó szolgáltatást indít Németországban, 50 észak-rajna-vesztfáliai üzletében a Mazdával együttműködve.

Minden áruházban három-három gépkocsi lesz majd igénybe vehető erre a célra, így összesen 150 autóval kezdik meg a fuvarmegosztást. A Mazda Carsharing ügyfelei egy alkalmazással foglalhatják le az autókat, amelyeket a Lidl-üzleteknél vehetnek át, majd oda is kell azokat visszavinniük.Mivel a Mazda Carsharing része a német állami vasúttársaság, a Deutsche Bahn Flinkster nevű autómegosztó hálózatának is, így a Flinkster ügyfelei is kikölcsönözhetik majd a Lidl-parkolókból az autókat. A Mazda különféle járműveket szeretne rendelkezésre bocsátani erre a célra, köztük a SUV CX-3 crossovert és a MX-5 roadstert.

A Mazda részéről Stefan Kampa vezérigazgató igen optimistán nyilatkozott az együttműködés jövőjéről a web.de hírportálnak. Szerinte a Lidl segítségével számtalan új ügyfelet érhetnek el. Az együttműködésben jelentős potenciál rejlik, hiszen a diszkontlánc Németországban 3200 áruházat működtet. Ha pedig mindegyiket sikerülne bevonni az autómegosztási szolgáltatásba, és mindegyiknél három-három gépkocsi lenne kibérelhető, az összesen már 9600 járművet jelentene. A Lidl egyébként a fuvarmegosztó szolgáltatással párhuzamosan tovább működteti a Lidl-Bike–ot is, amelynek segítségével biciklik vehetők igénybe üzleteinél hasonló konstrukcióban.