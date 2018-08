A turisták felvásárolják a luxuscikkeket Törökországban

A turisták kezdik ellepni a luxuscikkeket árusító törökországi üzleteket, mert a török líra árfolyamának elmúlt időszakban tapasztalt gyengülése rendkívül olcsóvá tette az egyébként méregdrága presztízsmárkák termékeit. De a külföldiek most természetesen mindenből többet kapnak a pénzükért, aki most utazik Törökországba, annak olcsóbb lesz a nyaralás is.

Újfajta bevásárló turizmus kezd megjelenni Törökországban. A Reuters helyszíni tudósítása szerint sajátos életkép fogadja az arra járót Isztambul egyik külvárosában: hosszan kígyózó sorokban állnak a turisták (elsősorban arab-országokból érkezők) a helyi sétálóutca Chanel és Louis Vuitton üzletei előtt. A sorok alig haladnak, de mindenki türelmesen várakozik, hiszen az otthonihoz képest potom áron juthatnak hozzá ezekhez a termékekhez.Az országban egyik napról a másikra minden rendkívül olcsóvá vált a külföldiek számára. Csak a pénteki nap folyamán 18 százalékkal értékelődött le a török líra a dollárral szemben. Az idei évet tekintve pedig már 40 százalékos az értékvesztés.

Vásárolunk mindent, ruhákat, kozmetikai cikkeket, a nagy márkanevekre vadászunk. Számunkra itt most minden nagyon olcsó – mondja egy Kuvaitból érkezett hölgy, aki két lányával áll a sorban, kezükben jókora bevásárlótáskákkal, hogy legyen mibe pakolni majd a megvásárolt árut.



A törökök egyébként mindig is a vendégszeretetükről voltak híresek, de ha lehet, most igyekeznek még kedvesebbek lenni a turistákkal, mint korábban bármikor. Erre szólította fel őket a hétvégén maga Recep Tayyip Erdogan köztársasági elnök is, mondván, hogy a külföldi látogatók dollárt hoznak az országba egy rendkívül kritikus helyzetben, amikor a befektetők inkább kimenekítik a pénzt külföldre.