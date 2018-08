Nem is gondolnánk, hogy egy olyan hétköznapinak tartott dolog, mint a hordó, milyen fontos szerepet tölt be mindmáig a gazdasági életben. Sok olyan anyag tárolására szolgált például, amelyek jelentős szerepet játszottak az ipari termelésben. S ha az eredeti tároló funkciója egyre inkább háttérbe szorul is, számos területen mind a mai napig mértékegységként használják.