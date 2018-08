Ez a 10 legnagyobb forgalmú webáruház

A GKI Digital 2018-ban negyedik alkalommal publikálja a hazai online kiskereskedelem 10 legnagyobb szereplőjének rangsorát.

A GKI Digital 2015 óta készít nyilvános rangsort a magyar piac legnagyobb online kiskereskedőiről, jelzik az Origóhoz eljuttatott közleményükben. A végleges sorrend alapját a GKI Digital forgalmi modellezése adta. A becsléseket ez alkalommal is pontosította a kutatócég a lakossági vásárlási szokásokat vizsgáló felmérések eredményeivel, valamint kereskedői riportok tényadataival. A lista élére idén is az Extreme Digital került.

Ennyit költöttek a 10 legnagyobb online boltban

Az első 10 kereskedőhöz köthető a teljes online kereskedelmi forgalom 37 százaléka.

A toplista szereplői a tavalyi év során együttesen mintegy nettó 135 milliárd forint forgalmat realizáltak online értékesítésből.

Ezzel 2017-ben a top 10 szereplő már a hazai online kiskereskedelmi forgalom 37 százalékáért felelt, melyhez összesen több mint 5,5 millió sikeres tranzakció (rendelés) társult.

2017-ben a 10 legnagyobb webáruház ismét növelni tudta piaci súlyát: forgalmuk 26 százalékos növekedési üteme csaknem 44 százalékkal haladta meg a tavalyi évre jellemző átlagos piaci bővülést.Igaz, a bevételnövekedés mértékének tekintetében jelentős eltérések alakultak ki a szereplők között.

Kettészakadt a mezőny

Az élen álló hármas – Extreme Digital, eMAG, MediaMarkt – között a lista négyéves történetének legszorosabb eredménye született.

A dobogósok mögött pedig egyre komolyabb szakadék kezd kialakulni.

Bár a középmezőny szintén nagyon erős, a 4. helyen záró Tesco Online és a 10. helyre került Libri-Bookline között többszörös különbség figyelhető meg a bevételek tekintetében.

Az első tízben elfoglalt hely egyáltalán nem jelent kényelmes piaci pozíciót. A listán szereplő cégek többsége egymás közvetlen versenytársaként már eddig is komoly harcot vívott a vásárlókért és a médiafelületekért.

A toplistás mezőny azonban 2017-ben új kihívót is kapott az Alza.hu személyében.

Csehország piacvezető webáruháza mindössze alig 4 hónap érdemi magyar jelenléttel is felért a lista 8. helyére.

Növekedési kérdések

A toplista szereplőinek többségének növekedését a magas kosárértékű műszaki termékekre alapozza. Ezek a kereskedők azonban azzal a jelenséggel küzdenek, hogy a kínálatuk nagy része többéves életciklussal rendelkező cikkekből áll, ezért a vásárlók gyakrabb visszacsábítására már kevesebb eszközt tudnak bevetni, mint más termékek vonatkozásában. Jól jelzi ezt az is, hogy a 10 legnagyobb online kiskereskedő teljesített rendeléseinek száma mindössze 8 százalékkal tudott emelkedni 2017-ben.

Ezzel szemben a gyorsan mozgó napi fogyasztási cikkek internetes értékesítésében még hatalmas kiaknázatlan potenciál van.

Ugyan az első tízbe most még csak a Tesco Online fért be, ez a jövőben könnyen változhat. Az ország legnagyobb kiskereskedője ugyanis a saját szektorában egyre erősebb konkurenciával néz szembe.

Az online FMCG szegmensen belül régi motorosnak számító G'Robyt az Auchan Online már működésének első teljes évében megelőzte, és ezzel felért a Tesco mögötti második helyre, komoly kihívás elé állítva a piacvezetőt.

Ráadásul a hipermarketláncok mögött

a háztartási cikkek és drogériai termékek területén is erősödik a verseny.

Ebben a szegmensben a német Rossmann egyre nagyobb szeletet hasít ki az online FMCG tortából. Ám idén tavasszal ez a cég is közvetlen konkurenciával került szembe, mivel elindult a DM is a saját webáruházával. A jelenlegi trendek tükrében tehát ez a – most még "gyerekcipőben járó" – piac egyre inkább a tőkeerős multik játéktere lesz, ez pedig hatással lehet majd az e-TOPLISTA mezőnyére is.

A 10 legnagyobb webáruház listája a tavalyi év forgalmi adatai alapján: