Az agártárca támogatja az almatermelő gazdák akcióját

Nagy István agrárminiszter a Kossuth Rádió 180 perc műsorában beszélt arról, hogy az agrártárca kiáll a gazdák akciója mellett, és nem hagyja, hogy az élelmiszerlánc leggyengébb szereplői kiszolgáltatottá váljanak.

A miniszter arra számít, hogy a gazdák összefogása eredményre vezet. Nagy István kijelentette, az Agrárminisztérium nem tartja reálisnak az ipari alma kilogrammonkénti 13 forintos árát.

Emlékeztetett arra, hogy a jelenlegi 730 ezer tonnányi termés nem számít kiugrónak, hiszen korábban 900 ezer tonna fölötti termés is volt már Magyarországon, emellett Kínában is kevesebb a termés, tehát semmilyen ok sem indokolja a kirívóan alacsony árat.

A felvásárlók kihasználják, ki akarják használni a gazdákat, mert tudják, hogy a termény romlandó, tehát eladási kényszerben vannak – jelentette ki.

Az Európai Bizottság javaslata uniós szinten tiltaná be a gazdákkal kötött felvásárlói szerződések egyoldalú és visszamenőleges módosítását, romlandó élelmiszerek esetében a késedelmes fizetést, valamint a visszáruzást.

A visegrádi országok ennél is szigorúbb fellépést sürgetnek a tisztességtelen forgalmazói magatartással szemben. Nagy István elmondta,

azt szeretnék, hogy ez az előírás valamennyi felvásárlóra kötelező legyen, és hogy a gazdák ne szenvedjenek kárt a gazdaságilag erősebb szereplők tisztességtelen magatartása miatt.

Az uniós szabályozás elfogadása segíthet a jövőben megakadályozni az olyan helyzetek kialakulását, amely jelenleg a magyar almatermelőket érinti. A kormányzat álláspontja szerint az idei évben a vállalkozások közötti tisztességes kapcsolatokkal kialakítható olyan felvásárlási ár az ipari alma piacán, amely lehetővé teszi, hogy mind a termelők, mind pedig a feldolgozók megfelelő jövedelem mellett végezhessék tevékenységüket.