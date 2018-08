A Netflix után az Amazon is mozikat vásárolna

A MarketWatch, a Bloomberg és a Cnet is arról számolt be, hogy az Amazon kész mozivászonra cserélni a tévéképernyőt. A kereskedelmi óriás a Landmark Theatres moziláncot vásárolná meg, azonban bőven akadnak vetélytársak.

A Bloomberg írta meg először, hogy az Amazon kész megvásárolni a Landmark Theatres moziláncot, megállapodás azonban még nem született. A felvásárlással az Amazon még egy lépést tenne afelé, hogy szórakoztatóipari óriássá válljon.

Tavaly az e-kereskedelmi cég 4,5 milliárd dollárt költött saját videós streaming szolgáltatására, míg legnagyobb vetélytársuk a Netflix 6 milliárdot. Az Amazon viszont versenyelőnyben van, hiszen míg a Netflix csupán a streaming platformján keresztül tud érvényesülni, addig Jeff Bezos cége az online kereskedelmet is uralja, valamint az okoshangfalak friss piacán is vezető szerepet tölt be.

Ugyan a streaming szolgáltatók, mint a Netflix, a Hulu és az Amazon egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek, az amerikai filmes világ továbbra is kirekesztő velük szemben.

Az Amazon Studios még 2017-ben zsebelt be három Oscar-díjat a Manchester by the Sea című filmért, ezt viszont éles kritikák követték. Steven Spielberg többek között kijelentette, hogy az olyan filmeket, amelyeket nem mutattak be moziban, vagy csak korlatázott számban vetítettek, nem is lenne szabad indítani a neves gálán.

Ezzel a kijelentésével lényegében az Amazont és a Netflixet támadta, az utóbbi pedig gyorsan reagált és jelezte: ha csak ezen múlik, akkor saját moziláncot indítanak. Ebből eddig nem lett semmi, viszont ha az Amazonnak sikerül felvásárolni a Landmark Theatrest, akkor a Netflixnek is lépnie kell. A Cnet szerint a Netflix-nél elgondolkoztak azon, hogy beszállnak a moziláncért folytatott versenybe, az ötletet azonban hamar elvetették, mert félő, hogy az ára túl magas lenne.