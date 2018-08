Még nem dőlt el a búzacsata

Európa a világ legnagyobb búzatermelője és exportőre, ezért - bár Ausztráliában vagy Ukrajnában is csökkent idén a termés – kontinensünk számára a legfájdalmasabb az idei száraz időjárás. Nemcsak 9 százalékkal kevesebb a piacra dobható termény, de az ára is csillagászati magasságokba kúszott - ez pedig rontja a versenyképességét a világpiacon - állapítja meg az amerikai mezőgazdasági minisztérium (USDA) gabonapiaci jelentésében.

Mivel a globális termés is gyengébb, mint tavaly volt, ezért nemcsak Európában, hanem gyakorlatilag mindenhol emelkedésnek indult a gabona ára - noha nem azonos mértékben. Örülnek most az amerikai farmerek: a drága búzájuk az uniós gabonával szemben megfizethetővé vált. És ami még kedvezőbb a számukra: a búza áremelkedése magával húzta a kukoricáét is – teszi hozzá az Agrárszektor elemzése. Hiszen a takarmányozásból hiányzó búzamennyiséget kukoricából kell majd pótolniuk az állattartóknak. A két gabonaféle közötti árrés ugyan kinyílt, de a tengeri értéke tagadhatatlanul növekszik.

A búzamag fehérjetartalma is jelentős, ezért a kukorica nem képes teljes értékűen helyettesíteni a takarmányozásban, következésképpen a fehérjehordozók, elsősorban a szójadara drágulására is számítani kell.Az európai búza idén nemcsak a kisebb exportálható mennyiség, hanem a magas ár miatt is kisebb tételekben fog eljutni az észak-afrikai, szubszaharai és dél-kelet-ázsiai piacokra.

Argentína, Oroszország, Ukrajna és az Egyesült Államok azonban jó esélyekkel pályázhat ezeken a hagyományosan uniós célpiacokon, amit ki is fognak használni. A fekete-tengeri térségben pillanatnyilag több mint 20 dollárral olcsóbb a búza, mint amit Európa kínálni tud.

Megjegyezzük: az unión belül vannak olyan országok, ahol nem esett számottevően a termés mennyisége, és viszonylag nagy az exportárualap - ilyen Magyarország. A magasabb árak előnyeit anélkül tudjuk élvezni, hogy mennyiségi mínuszaink lennének.