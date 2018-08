Eljöhet a kis sörfőzdék aranykora?

A technológiában és az exportban erősítenének a kisüzemi főzdék, amelyek a mostani 1,5 százalék után hat-nyolc éven belül 4-5 százalékot hasítanának ki a teljes sörpiacból.

A kisüzemi főzdékből az idén 20-30 százalékkal több sör kerül ki, mint tavaly – mondta el a Világgazdaságnak Dudok Ádám, a Kraft Sör Egyesület elnöke. Az elmúlt évi 100 ezer hektoliter alapján a teljes piacon 1,5 százalék a kisüzemiek részaránya, a nagy sörgyárakra 6,2 millió hektoliter jutott. Dudok Ádám szerint, aki a Horizont Sörfőzde ügyvezetője is, reális, hogy az arány hat-nyolc éven belül elérje a 4-5 százalékot.

Több fejlesztésre lenne szükség

A tavalyi 100 ezer hektoliter a 2016-oshoz képest duplázásnak felelt meg, de ehhez hozzájárult, hogy a tulajdonosváltás után újrapozicionált Pécsi Sörfőzde már a 2017-es működése után is fizetett jövedéki adót kisüzemi főzdeként. A kisüzemi főzdék nagyobb piacszerzéséhez elsősorban jelentős kapacitásbővítés, illetve termék- és technológiafejlesztés szükséges.

A régiós országok mezőnyében egyre meghatározóbb szerepet töltenek be a magyarok, a további fejlődést, terjeszkedést tekintve pedig az amerikai, a brit, a skandináv és a Benelux-államokban működő cégek szolgálhatnak mintaként. A kis főzdék a sörüknek legalább a felét hordós kiszerelésben, csapolt sörként forgalmazzák, míg a nagy gyáraknál ez az arány legfeljebb 10 százalék.

Néhány megyeszékhelytől, valamint kiemelt üdülőövezeti főzdétől eltekintve a kisüzemi sörfőzés meglehetősen Budapest-centrikus. Holott a központi régió fejlettsége miatt épp a vidékiek pályázhattak uniós forrásra kapacitásbővítéshez vagy kutatás-fejlesztéshez.

Dudok Ádám kiemelte: a borkultúra támogatásához hasonlóan indokolt lenne a söriparnak is pályázatokat hirdetni, akár állami forrásból, az állandó, magas minőséget biztosító technológiák, illetve az exportpiaci megjelenés érdekében. Igaz, az export már ma sem ismeretlen a hazai kisüzemi főzdék számára: több cég bevételének 8-10 százaléka is külföldről származik. Változnak a hazai fogyasztói szokások is: már megjelentek a savanyított, illetve hordóérlelt sörök, valamint a New England IPA.

Indokolt lenne az árcsökkentés

Kurucz Dániel, a Belvárosi Sörfesztivál társszervezője és -tulajdonosa a Világgazdaságnak elmondta, hogy továbbra is az IPA-k, a lagerek, illetve a gyümölcsös sörök a legkeresettebbek. Ha valaki csak néhány kocsmát látna el csapolt sörrel, már 40-50 millió forintból is elindíthat egy főzdét, de minőségi, palackozott termékek bevezetésével együtt legalább 100 millió forintot kell beruháznia. Az első hazai látványsörfőzdét, a First Craft Beert a testvérével tavaly júliusban indította Kurucz Dániel, szerinte könnyebben el lehetne érni az átlagos sörfogyasztókat, ha a palackárat 500–800 forintról leszoríthatnák 300–600-ra.