Nyakunkon az automatizált boltok forradalma

Az e-kereskedelmi óriás, az Amazon volt az első cég, amely bemutatta a teljesen önállóan, mesterséges intelligenciával irányított közértjét. A tesztek 2016-ban kezdődtek, majd idén januárban pedig hivatalosan is megnyitott az Amazon Go Seattle-ben. Most egy másik cég is megpróbálkozik a koncepcióval.