Nekimennek a netes terrorista tartalmaknak

Brüsszelben új törvényjavaslat készül, amellyel azt akarják elérni, hogy a közösségi oldalak, mint a Twitter, Facebook és az Instagram szigorúbban és jóval gyorsabban lépjenek fel a terrorista tartalmakkal szemben. Az Európai Bizottság azután döntött az új szabályozás mellett, hogy véleményük szerint a közösségi oldalak önkéntes problémamegoldása nem hozta el a várt eredményeket.

Az Európai Unió korábban arra kérte a tech vállalatokat - többek között a Google-t, a Facebookot, a Twittert és az Instagramot -, hogy hatvan percen belül távolítsák el a terrorista tartalmakat a felületükről. Eddig komolyabb következménye nem volt annak, ha valamelyik vállalat nem lépett időben, ez viszont hamarosan változni fog.

Az Európai Bizottság szóvivője szerint ugyan pozitív változás ment végbe az említett cégeknél, azonban továbbra is sok olyan eset van, amikor nem lépnek időben. Az új törvényjavaslatról az év végén szavazna a strasbourgi európai parlament. A tervezetről a tech vállalatok azt mondják, hogy az egész kezd egyre inkább boszorkányüldözésre hasonlítani.

Az új EU-s adatvédelmi szabályozás, amelyet idén vezettek be, már nagyban megváltoztatta azt, hogy a vállalatok miként gyűjthetik és tárolhatják a megszerzett felhasználói adatokat. Sok vállalkozásnak okozott komoly problémát a hirtelen átállás, több céget meg is büntettek. Az Unió döntéshozói most a közösségi médiás tartalmakat próbálják megreformálni.

A Facebook, a Youtube és a Twitter már 2016-ban beleegyezett, hogy 24 órán belül eltávolítják az olyan tartalmakat, amelyek rasszisták, erőszakosak, vagy illegálisak. Most az Európai Bizottság arra szólította fel a tech vállalatokat és a közösségi oldalak üzemeltetőit, hogy a terrorista tartalmakat a beazonosítást követő egy órán belül töröljék a platformokról, valamint figyelmeztette az érintetteket, hogy ezt a jövőben törvényileg is előírják.

A törvényjavaslaton már dolgoznak és valószínűleg azok a társaságok, amelyek nem tartják be az előírásokat komoly büntetésre számíthatnak.

A tech cégek képviselői már korábban is hangoztatták, hogy mindent megtesznek a sértő tartalmak korlátozása érdekében. A Google például 2018 végére ígérte azt, hogy 10 ezer embert fog alkalmazni, és az ő feladatuk lesz a kifogásolt tartalmak szűrése. A Facebook a terrorista ellenes csoportját időközben 50-ről 200 főre bővítette, és állításuk szerint

az idei első negyedévben 1,9 millió al-Kaida és az Iszlám Állammal kapcsolatos posztot töröltek, amely a duplája annak, mint az ezt megelőző három hónapban összesen.

Az Európai Bizottság tervezete nagy valószínűséggel a januárban bevezetett német modellre épül majd. Németországban idén már akár 50 millió eurós bírságot is kiszabhatnak azokra a vállalatokra, amelyek nem távolítják el a gyűlöletbeszédet a platformjukról.