Véget ért a görög adósságdráma

Egy évtizednyi gazdasági felfordulás és pénzügyi segélycsomagok után Görögországban a gazdaság szekere újra elindulhat felfelé. Az európai állandó mentőalap (ESM) ugyanis bejelentette, hogy az ország sikeresen befejezte az utolsó segélyprogramját, amelyben 2015 augusztusában állapodott meg a hitelezőkkel, hogy kikerüljön az adósságválságból.

Azaz Görögország hivatalosan is pontot tett az ESM hároméves segélyprogramjára. Az MTI hírösszefoglalója szerint a görögök 2010 eleje óta első ízben ismét képesek lesznek megállni a saját lábukon. Az ESM három év alatt 61,9 milliárd euró hitelt nyújtott Görögországnak makrogazdasági kiigazításokra és a bankok feltőkésítésére. A gazdasági mutatók kedvező alakulásának köszönhetően a program keretein belül rendelkezésre álló további 24,1 milliárd euróra most Athénnek már nem volt szüksége. A korábbi évek leszálló ága után tavaly az országban 1,4 százalékkal nőtt a GDP. Az Európai Bizottság előrejelzése szerint a bővülés az idén már 1,9, jövőre pedig 2,3 százalékos lehet.

Történelmi napok politikai felhangokkal

A görögországi gazdasági fejleményeket elemezve Ricardo Garcia, az UBS vezető elemzője CNBC-nek adott nyilatkozatában kiemelte, hogy a pénzügyi mentőcsomagok időszakának lezárulta erősíteni fogja az ország gazdasági helyzetét, és segít visszaállítani a fogyasztói bizalmat, emellett ismét beindíthatja a külföldi tőkebefektetéseket. Persze ahhoz, hogy a görög gazdaság tovább haladhasson azon az úton, amelyen az elmúlt időszakban elindult, elengedhetetlen a pénzügyi fegyelem fenntartása és a reformok folytatása.

Emellett azt is hozzátette:

kétségkívül történelmi napokat él most át Görögország, ugyanakkor ezeket a fejleményeket a jelenleg kormányzó koalíció valószínűleg igyekszik majd a saját érdekében kihasználni a jövő évi parlamenti választásokon. Garcia aláhúzta továbbá, hogy Alekszisz Ciprasz miniszterelnök minden bizonnyal úgy állítja majd be a mostani történéseket, mintha a siker kizárólag nekik lenne köszönhető.

Elengedték a görögök kezét

Az euróövezeti pénzügyminiszterek még júniusban egyeztek meg annak a tervnek a végső részleteiről, amely úgymond kiengedi Görögországot a nyolc éven keresztül tartó, megszorításokat követelő pénzügyi segélyprogramból. A görögök az utóbbi nyolc évben 275 milliárd euró pénzügyi támogatást kaptak nemzetközi hitelezőiktől, cserébe szigorú költségvetési takarékosságot, megszorító intézkedéseket kellett felmutatniuk.

A Fitch Ratings nemzetközi hitelminősítő intézet egy héttel ezelőtt egyszerre két fokozattal javította az ország devizában fennálló szuverén adósosztályzatát, amelyet egyben stabil kilátással látott el. Ennek ellenére a görögök továbbra is a befektetésre nem ajánlott szinten maradtak. Még két osztályzatjavítás kell ahhoz, hogy elérjék a befektetésre ajánlott szint legalsó határát.

A Fitch várakozásai szerint a 2018-2030 közötti időszakban Görögország adósságszolgálat nélkül számított úgynevezett elsődleges költségvetési többlete átlagosan a GDP 2,7 százaléka lesz. A Fitch számításai szerint 3,4 százalékos átlagos gazdasági növekedés mellett a görög államadósság a GDP 123,3 százalékára mérséklődik 2030-ra, az idei 182,7 százalékról.