A használt áruk piaca mentheti meg a Földet

Fogyasztói társadalmukat jól jellemzi az a tény, hogy míg régen megjavíttattuk az elromlott használati tárgyainkat, addig ma inkább újat veszünk. Ha szétszakad a cipőnk, nem visszük cipészhez (talán már nem is találnánk ilyet, ez is egyike az érdeklődés hiányában eltűnt szakmáknak), hanem kidobjuk és vesszük a következőt. A tönkrement TV is mehet a szemétre, jöhet helyette egy szebb, jobb és nagyobb. Ez pedig szemét- és hulladékhegyekhez vezet.

Vannak már előremutató kezdeményezések, mint például a műanyag szívószál tervezett betiltása az Európai Unióban, de a mindennapok szintjén egyelőre nem lett tömegmozgalom abból, hogy környezettudatosan éljük az életünket. Pedig nem kell elvakult környezetvédőként különböző helyekre láncolni magunkat, sem barlangban élnünk és bogyókat ennünk ahhoz, hogy tegyünk a Föld jövőjéért.

A használt nemcsak olcsóbb, zöldebb is!

A Jófogás nemrégiben tette közzé fenntarthatósági jelentését, melyből kiderül, hogy a még egy olyan viszonylag pici használtcikk-piac, mint a magyar, milyen jelentős mértékben csökkentheti a karbon lábnyomot. A felhasználók 2017-ben 40 New Yorki-i Szabadság-szobornyi acélt, 40 Airbus A380-nyi alumíniumot, és annyi CO2-t takarítottak meg, mintha 45 napig semmi forgalom nem lenne Budapesten.

„Hazánkban egyre növekszik a használtcikk-piac, ami örömteli. Azon dolgozunk, hogy a vásárlók ne csak azért válasszák a használt termékeket, mert az olcsóbb, hanem hogy környezetvédelmi szempontok is játsszanak szerepet a döntésben. Hisszük, hogy a tudatos vásárló zöldebb vásárló. Mi azzal igyekszünk példát mutatni, hogy a felhasználóink segítségével évről évre egyre kisebb szén lábnyomot hagyunk. Szerencsére hazánkban egyre több vállalat és rendezvény tűzi zászlajára a karbonsemlegességet. Idén a Brandfesztivál is arra törekszik, hogy minél kisebb ökológiai lábnyomot hagyjon maga után, többek között ezért is lettünk a rendezvény egyik fő támogatója" – mondta Palocsay Géza, a Schibsted Classified Media Hungary Kft. ügyvezetője.

A platformon a leggyakrabban ruhaneműk és mobiltelefonok cserélnek gazdát.

A toplistát a női ruha vezeti, ezt követik a gyermekruhák, a női cipők, a mobiltelefon, végül a férfi ruházat. A legközelebbi bevásárló körút előtt érdemes átgondolni, hogy valóban új termékekre van-e szükség, vagy be lehet-e szerezni azt egy használtcikk-piacon is.