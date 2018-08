Az Európa jó részében szélsőségesen meleg idei nyár számtalan érdekes változást hozott. Az ilyenkor általában mérsékelten meleg és gyakran esős Nagy-Britanniában például a kánikula hatására közel harmadával emelkedett a különféle szomjoltók vagy a grilltermékek iránti kereslet. Nálunk valamivel változékonyabb volt a nyári időjárás, de az általunk megkérdezett kiskereskedelmi láncoknál így is komoly forgalomnövekedésről számoltak be az ilyenkor hagyományosan nagyobb mennyiségben eladható termékek esetében.

A kánikula hatására egyre több ásványvizet, üdítőt, sört és jégkrémet értékesítenek a CBA áruházaiban.

A legnagyobb eladási növekményt az ásványvizeknél tapasztaljuk, az átlagos hőmérsékletű napok forgalmához képest ilyenkor megháromszorozódnak az eladások

– tájékoztatta az Origót Fodor Attila, a CBA Kereskedelmi Kft. kommunikációs igazgatója.

A sörökből 40, az üdítőkből pedig 35 százalékos többletet regisztrálnak hálózatukban. A jégkrémek kereslete még ennél is nagyobb mértékben ugrik meg, hiszen 70 százalékkal többet adnak el belőle.

A jégkrém egyébként igazi szezonális cikk, a nyáron kívüli időszakban drasztikusan kevesebb fogy belőle. A márciusi hónaphoz viszonyítva egy nyári, például júliusi hónapban a Spar üzleteiben 8-10-szeres mennyiséget vásárolnak ezekből a termékekből. Az idei szezon jóval erősebben indult a szokatlanul meleg májusnak köszönhetően, így számítottunk arra, hogy több fogy majd jégkrémekből – közölte az Origo érdeklődésére Maczelka Márk, a Spar Magyarország Kereskedelmi Kft. kommunikációs vezetője. Ennek pontos mértékét a szezon végén lehet majd megállapítani, de már most is jelentős a növekedés az előző évhez képest.

A sörre vonatkozóan két számjegyű növekedést prognosztizálnak az idei év egészére. Ezeknél a termékeknél folytatódott az elmozdulás a minőségi, azaz a magasabb árkategóriájú és az ízesített változatok irányába.

Üdítőkből üzleteikben a nyári időszakban 25-30 százalékkal több fogy, mint szezonon kívül. Mennyiségben és forgalomban is 10-15 százalékkal a tavalyi év felett teljesít egyelőre ez a terület. Az év hátralévő időszakában is növekedéssel számolnak.

Ínycsiklandó jeges édességek

Az Aldi tapasztalatai szerint szintén számos termékkör értékesítését befolyásolja az időjárás. Hőségben az egyik legnagyobb keresletnövekedés az ásványvizek területén tapasztalható. Az idei melegebb nyári időszakok során az üzletlánc hálózatában átlagosan közel egyharmaddal több víz fogyott, mint a hűvösebb napokon, de ilyenkor a sörök és az üdítők is keresettebbek voltak. Az igények változására gyorsan tudnak reagálni, ugyanis napi kapcsolatban állnak beszállítóikkal, így egy-egy hirtelen jött kánikula esetén is megfelelő mennyiségű kínálatot biztosítanak mind a 132 magyarországi üzletükben.

Hasonlóan kiemelkedő volt az elmúlt hetekben a fagylaltok és a jégkrémek iránti kereslet. A jeges édességek szezonja náluk március végétől augusztus végéig tart, a forró nyári napokon átlagosan tízszer nagyobb mennyiség fogy, mint az év más időszakaiban.



Az utóbbi évek egyik slágerkategóriáját a grilltermékek jelentik: a magyar fogyasztók egyre inkább keresik áruházaikban a pácolt húsokat, grillkolbászokat, de kelendőek a grillezhető sajtok és halak is. A grilltermékekből átlagosan legalább kétszer annyi fogy napos, meleg, grillezésre alkalmas időjárás esetén, mint a hűvösebb nyári napokon. Kánikulában a megnövekedett UV-sugárzás miatt a hőség idején a naptejek, napozási krémek területén is növekvő keresletet tapasztalnak.

Több millió liter ásványvíz

A nyári kánikula legkeresettebb szomjoltói közé a Tescónál is az ásványvíz és a sör tartozik, egyetlen nyári hónapban átlagosan 16,5 millió liter ásványvíz fogy. Az áruházlánc a teljes nyári szezonban mintegy 52,5 millió liter ásványvíz értékesítésére számít. Az eladási adatok azt mutatják, hogy a vásárlók kedvence továbbra is a szénsavmentes víz: az eladási volumen 62 százalékát ez adja, míg a forgalomból a szénsavas vizek 26, az ízesített ásványvizek pedig csupán 12 százalékkal veszik ki a részüket.

Tekintettel arra, hogy idén a tavalyinál kissé korábban köszöntött be a meleg, a ventilátorok terén már május végén és június elején érezhető volt a megnövekedett kereslet. Ezt a július eleji hűvösebb idő miatt egy kisebb visszaesés követte, azonban a július harmadik hete óta szinte megállás nélkül uralkodó kánikula ismét ugrásszerű növekedést hozott:

ilyenkor áruházaikban megközelítőleg háromszor-négyszer annyi ventilátort adnak el, mint egy olyan nyári héten, amikor a hőmérséklet nem éri el a 30 fokot.

Divatos a grillezés

A hőmérséklet alakulása a grilltermékek fogyasztására is nagy hatással van. Idén a nyár eleje volt erősebb, majd a júniusi, júliusi hűvösebb napokban kevesebben keresték ezeket a termékeket, de az augusztusi melegebb napoknak köszönhetően forgalmuk ismét nőtt – tájékoztatott Paparó Tamás, a Tesco-Global Áruházak Zrt. külső kommunikációs menedzsere. Ennél a termékcsoportnál egyébként elég nagyok a kilengések, mert a legerősebb és a leggyengébb forgalmú hónap között akár 80 százalékos különbség is tapasztalható.

Emellett a sör is az időjárási körülményekre legérzékenyebb termékkategóriák közé tartozik: forgalma rendszerint a nyári hónapokban tetőzik, ez az időszak adja a teljes éves eladás körülbelül 40 százalékát. Egy melegebb nyári hét egy tavaszihoz képest ráadásul akár háromszoros-négyszeres forgalmat is hozhat. A kánikulára a sörök nagyon érzékenyek, így az elmúlt napok tikkasztó időjárásának köszönhetően a Tesco megnövekedett, a korábbi hetekhez képest 10-20 százalékkal nagyobb keresletet érzékelt irántuk.A vásárlók választása idén is legtöbbször a klasszikusnak mondható, félliteres, dobozos sörre esik: a forgalom bő 80 százalékát ez a kiszerelés adja. Sörtípusokat tekintve az értékesítés jelentős részét

továbbra is a világos sörök adják, azonban a vásárlók egyre inkább nyitnak a különlegesebb, kézműves sörök vagy a barna, a különböző felsőerjesztésű és a búzasörök felé.