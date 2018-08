Nagyot nőtt a magyar háztartások vagyona

A Siemens minden idők egyik legnagyobb leépítésére készül, miközben az Apple a Tesla körül legyeskedik és szakértők szerint láthatáron a következő megaüzlet. Meglepő ábrákon mutattuk be az USA rekord államadóságát, a görögök viszont örülhetnek, mert hivatalosan is véget ért az adósságválság.

Rekordot döntött az USA államadósága

Az Egyesült Államok államadósága júniusban ismét rekordot döntött és átlépte a 21 ezer milliárd dollárt. Továbbra is Kína és Japán az Egyesült Államok legnagyobb hitelezője, őket követi Brazília, Írország és az Egyesült Királyság.

Az amerikai államadóság idén júniusban 6,9 százalékkal haladta meg az előző évit. Az adóság 30 százaléka van külföldi kézben. A The Concord Coalition előrejelzése szerint az USA adósága 2050-re az ország GDP-jének 150 százalékát teszi majd ki.

A Nanushka két év alatt megtízszerezte árbevételét

Remek üzleti évet zárt a magyar divatmárka, a Nanushka. Idén várhatóan megközelíti a 3 milliárd forintot a cég árbevétele. Ez 90 százalékban exportból és 25 százalékban online értékesítésből származik, jövőre pedig akár a 6 milliárdot is elérheti a vállalkozás menedzsmentje szerint.

Az egyre inkább világmárkaként jegyzett magyar cégben erős potenciált látott a GB Partners által kezelt Exim Növekedési Alap is, amely 2016 vége óta csaknem egymilliárd forintot fektetett be. Emellett komoly siker az is, hogy a márka hatvanról kétszázra növelte nemzetközi viszonteladói számát.

Szeptembertől betiltják a halogénizzókat

Egy korszak zárul le hiszen 60 év után betiltják a halogénizzókat az Európai Unióban. Ennek hátterében a LED izzók térnyerése áll, amelyek nagyjából annak az energiamennyiségnek a 20 százalékát igénylik teljesítményükhöz, mint amennyit a halogénes változatok felvesznek.

Nem elhanyagolható körülmény az sem, hogy a halogénes izzók kivonása a számítások szerint évente mintegy 15 millió tonnával kevesebb károsanyag-kibocsátást eredményez.

Ennyivel nőtt a magyar háztartások vagyona

Csaknem 1300 milliárd forintot takarítottak meg a háztartások az idei első fél évben, ebből a második negyedévre bő 800 milliárd jutott.

A félretett pénz mellett még a hozamok is növelték a megtakarításokat, hat hónap alatt jó 670 milliárd forinttal. Így a háztartások pénzügyi vagyona 49 934,8 milliárd forintos új rekordra emelkedett.

A Siemens minden idők egyik legnagyobb leépítésére készül

A tervezett leépítés 20 ezer munkavállalót érint a csoport által világszerte foglalkoztatott mintegy 380 ezer főből. A befektetőkkel folytatott megbeszéléséken rendre téma volt, hogy az adminisztratív hatékonyságot 20 százalékkal növelni kell a vállalatnál.

Úgy tűnik, a jelentős létszámvágás csak és kizárólag az irodai munkát végzőket érinti, a gyárakban, összeszerelő üzemekben, tervezési feladatokon dolgozókat nem. A jogi, személyzeti és a pénzügyi osztályok személyi állománya csappanhat meg jelentősen a közeljövőben, de a kiszivárgott információk szerint a kétkezi munkavállalóknál nem terveznek leépítést.

Ettől félt a Lidl és a Spar

Tovább nehezíti egy törvénymódosítás az áruházláncok hazai terjeszkedését. A 400 négyzetméter feletti üzletek esetében már olyan átalakításokhoz is szakhatósági jóváhagyás szükséges, amelyek egyébként nem lennének építésiengedély-kötelesek.

A szabályozás azoknak az áruházláncoknak is megköti a kezét, amelyek az adott helyszínen egy másik bolthálózattól vennék át az üzemeltetést. Alighanem ez lehet a leghangsúlyosabb pont, hiszen modernizációs programja részeként több lánc is vett át vetélytársától üzleteket, így például a Lidl vagy a Spar érdekeltségébe is került CBA-kirendeltség.

Véget ért a görög adósságdráma

Egy évtizednyi gazdasági felfordulás és pénzügyi segélycsomagok után Görögországban a gazdaság szekere újra elindulhat felfelé. A görögök 2010 eleje óta első ízben ismét képesek lesznek megállni a saját lábukon. Az ESM három év alatt 61,9 milliárd euró hitelt nyújtott Görögországnak makrogazdasági kiigazításokra és a bankok feltőkésítésére.

A gazdasági mutatók kedvező alakulásának köszönhetően a program keretein belül rendelkezésre álló további 24,1 milliárd euróra most Athénnek már nem volt szüksége. A korábbi évek leszálló ága után tavaly az országban 1,4 százalékkal nőtt a GDP. Az Európai Bizottság előrejelzése szerint a bővülés az idén már 1,9, jövőre pedig 2,3 százalékos lehet.

Egyesülhet a Tesla és az Apple a szakértők szerint

Az első pletykák akkor kaptak szárnyra az Apple és a Tesla egyesüléséről, amikor Elon Musk Twitteren lengette be, hogy kivezetné a tőzsdéről az elektromos autógyártót. Az Apple és a Tesla közötti házasság a két fél számára első ránézésre tökéletesnek tűnik, ráadásul már több szakértő is vizionálta az esetleges egyesülést.

Elon Musknak pénzre van szüksége, míg az Apple évek óta próbál betörni az önvezető autók piacára. az Apple-nek bőven elegendő tőkéje van, hogy felvásárolja az elektromos autókat gyártó vállalatot, valamint arra is, hogy finanszírozzák és megvalósítsák Elon Musk, a cég vezérigazgatójának elképzeléseit.

A kánikula átrajzolta a határokat élelmiszerfronton

A szélsőséges európai időjárás miatt több országban is a megszokottnál jobban fogytak a különböző élelmiszerek. Magyarországon a kánikula hatására egyre több ásványvizet, üdítőt, sört és jégkrémet értékesítenek a CBA áruházaiban. A sörökből 40, az üdítőkből pedig 35 százalékos többletet regisztrálnak hálózatukban. A jégkrémek kereslete még ennél is nagyobb mértékben ugrik meg, hiszen 70 százalékkal többet adnak el belőle.

Emellett az utóbbi években a grilltermékek jelentik a slágerkategóriát. A magyar fogyasztók egyre inkább keresik áruházaikban a pácolt húsokat, grillkolbászokat, de kelendőek a grillezhető sajtok és halak is.

Ritkán mennek szabadságra az amerikaiak

Az Egyesült Államok az egyetlen gazdaságilag fejlett ország, ahol a mindenkori kormány nem garantálja a munkavállalók számára a fizetett szabadságot. Eközben Franciaországban, az Egyesült Királyságban vagy éppen Spanyolországban a munkavállalóknak 30, vagy annál több nap fizetett szabadság jár.

Az amerikai munkavállalók fele az év végéig nem használja ki a szabadnapokat. 2017-ben az átlagos amerikai csak 17 nap fizetett szabadságot vett igénybe, a Project Time Off tanulmánya szerint.

Ismét nőtt az átlagkereset

A KSH legfrissebb jelentéséből kiderült, hogy júniusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók átlagos keresete 11,2 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit, a májusi 10,9 százalékos emelkedés után. Az első fél évben 11,9 százalékkal nőtt az átlagkereset.

A Magyar Hírlap szerint a boltok felkészültek az iskolakezdésre. Az augusztus 20-a utáni két hétben duplájára vagy akár négyszeresére is emelkedhet az üzletek forgalma. Tavaly a legkeresettebb termékek a füzetek és a füzetborítók voltak, de jelentős kereslet mutatkozott a rajzeszközök és a rajzpapírok iránt is. Egyeztetett a héten az MNB Monetáris Tanácsa és ennek értelmében nem változott az alapkamat.