A McDonlad's megígérte, hogy egészségesebb alapanyagokból készíti a Happy Meal menüt, miután a vállalatot az utóbbi időben sok bírálat érte a gyermekek számára kínált egészségtelen ételek miatt, amelyek vonzóak a menühöz kínált játékok miatt. Egyelőre úgy tűnik a változás kifizetődő, hiszen a McDonald's egy évtized után ismét társult a Disney-vel. Azonban máris újabb akadály gördült a Happy Meal elé, hiszen most az ezredfordulós szülőket kell az étterembe csábítani.

A McDonald's éttermeiben nagyjából minden negyedik leadott rendelés Happy Meal menü, mutat rá a Sense360 által készített kutatás, amely 1300 McDonald's vásárló szokásait vizsgálta. A Happy Meal továbbra is a gyorsétterem lánc egyik legfontosabb terméke, hiszen a családok többsége továbbra sem megy olyan helyre enni, ahol nincs vonzó ajánlat a gyermekek számára.

Julie Henness, a Northwestern egyetem marketing professzora szerint a gyermekek imádnak a kezükkel enni, ráadásul azt sem bánják, ha kicsi a választék, hiszen többségük egyébként is mindig ugyanazt az ételt választja. Számukra a Happy Meal a tökéletes választás, azonban egészségügyileg távol áll a tökéletestől - teszi hozzá a szakember.

A Disney és a McDonald's még 2006-ban váltak külön egy tíz éves partnerség után. A pletykák szerint akkor a Disney szakított, mivel nem akarták, hogy nevüket egy olyan céggel hozzák kapcsolatba, amely hozzájárul a gyermekek elhízásához. Ugyan mindkét vállalat tagadta, hogy erről van szó, némi valóságalapja mégis van a dolognak.

A Center for Science in the Public Interest 2010-ben azzal vádolta meg a McDonald's-ot, hogy a gyermekeket a Happy Meal ajándékokkal szoktatják rá az egészségtelen táplálkozásra.

A következő évben különböző csoportok akarták elérni, hogy betiltsák a McDonald's gyerekek körében népszerű reklámfiguráját, Ronald McDonald-ot. San Franciscoban pedig új törvényt fogadtak el, amely megtiltotta az éttermeknek, hogy játékokat adjanak a gyerekmenükhöz, amennyiben az étel nem felel meg a kaliforniai táplálkozási előírásoknak.

A McDonald's úgy játszotta ki a törvényt, hogy a játékokat 10 centért árulták a menü mellé, a bevételt pedig eladományozták. Azonban a bírálatokra is figyelt a cég és megígérték, hogy változtatni fognak a menű összetételén annak érdekében, hogy egészségesebb legyen.

A gyorsétteremlánc 2022-re tovább csökkenti a mesterséges ízfokozók használatát, valamint kiegyensúlyozottabb lesz a Happy Meal menü összeállítása is. Csökkentik a sültkrumpli méretét, valamint a sajtburger már nem lesz része a menünek, azonban a szülők továbbra is kérhetik a Happy Mealhez.

Az egészségesebb ételek nagy szerepet játszanak abban is, hogy a vállalat be tudja csalogatni az ezredfordulósokat és az X generáció tagjait, akik már sokkal jobban figyelnek a táplálkozásra. A fiatal szülők nosztalgikus érzései mellett a Disney-vel kötött partneri megállapodás is fontos lesz a Happy Meal életben maradásához.