Emelkedhet a baromfihús ára, ez lehet az oka

Drágulást indokol a termelési költségek emelkedése a baromfipiacon – véli a Baromfi Terméktanács. A szakma szerint kérdéses, hogy az áruházláncok és a fogyasztók mekkora áremelkedést fogadnának el, az azonban bizonyos, hogy a vállalkozások megnövekedett alapanyag- és bérköltségeit érvényesíteni kellene az átadási árakban.

Drágábban kerülhet az áruházak polcaira a baromfihús, az áremelést elsősorban a termelői költségek növekedése indokolná. Csorbai Attila, a Baromfi Terméktanács elnöke a Magyar Időknek elmondta: az év eleje óta a vállalkozásoknak többet kell fizetniük az inputanyagokért és a szolgáltatásokért, ráadásul a növekvő munkabérek is komoly többletköltséget okoznak.

A szakember jelezte: a vitaminok áremelkedése például több tízszeres volt az elmúlt időszakban. Nem gondoltuk volna, hogy a takarmány A-vitamin-tartalma valaha is költségbefolyásoló tényező lehet, ám a múlt évben rá kellett döbbennünk, hogy önmagában ez is befolyásolhatja az árszínvonalat s ebből adódóan a termelési önköltséget is. Az áremelés az összes baromfihústermék esetében indokolt lenne, a szakember szerint egyetlen fajta egyetlen részét sem lehet kiemelni, így a csirkemell esetében éppúgy szükség van a magasabb árakra, mint a kacsacombnál.

Csorbai Attila szerint mivel nagyon szerteágazó termékkörről van szó, ezért nem lehet egyetlen arányszámmal érzékeltetni, hogy mekkora emelésre lenne szükség, annyit azonban elárult, hogy a termelők által indokoltnak tartott drágulás nem haladja meg a tíz százalékot.

A baromfihús ára egyébként a tavalyi áfacsökkentésnek köszönhetően a környező országokhoz viszonyítva még így is itthon a legalacsonyabb. Az a tény pedig, hogy 27-ről öt százalékra mérséklődött a termékekre rakódó adóteher, egyes vállalkozások tapasztalatai alapján önmagában két számjegyű keresletnövekedést generált tavaly a hazai piacon.

Csorbai Attila szerint a 10-15 százalékosra tehető forgalomélénkülés idén is folytatódhat, a hazai piacon évről évre több baromfihús fogy, hiszen a modern táplálkozás részeként a legelérhetőbb árú napi fogyasztási cikkek közé tartozik a termék.