Helypénzekkel és nem létező vállalkozókkal jön az észak-koreai váltás

Fordulat előtt állhat Észak-Korea gazdasága, melyben a piacoknak és a hivatalosan nem is létező, erősödő vállalkozói rétegnek lehet döntő szerepe – írja a Quartz a washingtoni stratégiai elemzőintézet, a CSIS és a szöuli székhelyű North Korea Development Institute közös friss tanulmánya alapján. A piaci árusítóhelyeknek már most komoly bevételt köszönhet a rezsim, de a gazdaság fejlődésében – egyáltalán, működtetésében – egyre nagyobb szerep jut az új „pénzembereknek", azaz a donju-knak is, akik afféle köztes státuszban helyezkednek el az állami tervgazdálkodás és a kibontakozó kapitalista viszonyok között.