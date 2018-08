A LOL szappan mellett WTF lesz a légfrissítő?

A millenniumi generációt szólítaná meg új márkaneveivel a Procter & Gamble, a világ egyik legnagyobb fogyasztási cikkeket gyártó vállalata - írja a CNBC. Az óriáscég azonban eddig szokatlan akronímákkal, azaz betűszavakkal szólítaná meg a vásárlókat.

Hárombetűs akronímák védettségére nyújtott be a P&G kérelmet az Egyesült Államok szabadalmi hivatalához. A cég új marketingkoncepciójával azzal próbálkozik, hogy ismert betűszavakat kössön termékeihez, mint a folyékony szappan, mosószer vagy épp légtisztító.

Új márkák a beváltak mellé

A P&G nem a már bejáratott márkákat akarja lecserélni az új, hárombetűs szavakkal jelzett brandekkel, hanem azok mellett kívánja sikerre vinni az új szappanokat és más termékeket.

A cég számos sikeres márkát birtokol – például a Mr. Clean, a Fairy (Magyarországon Jar néven) vagy Tide –, és ahogy az Origo beszámolt arról, komoly erőfeszítéseket tesz azért, hogy a termékfejlesztés és a gyártás is egyre fenntarthatóbb módon valósuljon meg.

A marketingstratégiában a váltás Nelson Peltz milliárdos befektetőhöz és aktivistához köthető, aki idén tavasszal lett a P&G igazgatótanácsának tagja.

A cég ezután jelentette be: a nemzetközi szövegkörnyezetben is ismert LOL! (hangos, felszabadult kacagás, esetleg a kinevetés jelzése), a WTF (szintén ismert felkiáltás, nyomdafestéket kevésbé tűrő szó használatával) és az NBD (angolszász szövegkörnyezetben: „no big deal", azaz „nem nagy dolog"), illetve néhány más hárombetűs kifejezést is márkanévként használnának a jövőben.

Az óriáscégnél abban bíznak, ha a fogyasztók egy halom piszkos edénnyel, mosatlan zoknikkal és vízköves zuhanyfülkével szembesülnek, ezekre a hárombetűs szavakra asszociálnak, azokon keresztül pedig a vállalat új márkáira.

A millenniumi generáció a célcsoport

A vállalatnál úgy gondolják, elsősorban a 35 év alattiakat, ezen belül is az ezredforduló környékén születetteket szólíthatják meg sikeresen ezekkel a sajátos márkanevekkel. A BBC jelzi, a várakozások szerint az ide tartozó fogyasztók költései évről évre nőnek,

egyedül az USA-ban 1400 milliárd dollárra emelkednek 2020-ra.

Érthető, ha a világ egyik legnagyobb multinacionális cégének fontos célcsoportot jelentenek ezek a vásárlók. A P&G azt is elárulta, piackutatási adataik szerint, a fiatalabb vásárlóknak fontos, hogy érzelmi kötődést építhessenek ki fogyasztási márkáik iránt.

Azzal egyidejűleg, hogy a P&G a millenniumi generációra fókuszál, mások arra emlékeztetnek, nemrégiben a Tide mosókapszulákhoz köthető bizarr események borzolták a kedélyeket.

A „Tide Pod Challenge" néven ismert jelenség keretében egy időben rengeteg olyan videó jelent meg az internetes videómegosztó oldalakon, amelyekben fiatalok úgy tettek, mintha elfogyasztanák a mosókapszulákat.

Az Independent felidézi, hogy 2017-ig 10 570 sérülés és 6, halállal végződő demencia köthető a Tide kapszulákhoz azóta, hogy a cég 2012-ben bevezette azokat. Az ügyben vezetői amerikai politikusok is felszólaltak, arra kérve a P&G-t, tervezze át a mosáshoz köthető termékeket, hogy azok kevésbé tűnjenek „élvezetesnek", és ne elsősorban édességekre hasonlítsanak.

A vállalat már akkor azt nyilatkozta, a cég mosószereit minden nap több millió háztartásban használják biztonságosan. Azokat a cég csak ruhák tisztítására ajánlja, és gyerekektől elzárva tárolásukat javasolja. Azt is hozzátették, nem szabadna játékra használni azokat, még ha ezt egyesek viccesnek is találhatják.