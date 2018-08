Újfajta csokiőrület készülődik Indiában

Az egyik legnagyobb indiai tejfeldolgozó vállalat nagy reményeket fűz újdonságához, a tevetejjel készült csokoládéhoz. A gyártó cég tavaly novemberben mutatta be első ilyen termékét.

A társaság abban bízik, hogy ez a szokatlan édesipari készítmény nagyon kelendő lesz, hiszen még az egyébként tehéntejet nem fogyasztó hinduk és a szikhek körében is népszerű lehet. A The Telegraph e témában íródott cikke kiemeli, hogy a tevetejet jó néhány éve a tehéntej alternatívájaként reklámozzák a nyugati társadalmakban, és nagy üzletláncok polcain is megjelent már. Az indiai tejfeldolgozó abban bízik, hogy a tevetej sikere a tevetejjel készült csokoládé előtt is megnyithatja az utat a nyugati országok hatalmas piacaira.Indiában, a tevepásztor nomád rabari törzs tagjai régóta fogyasztják már ugyan az állatok tejét, de korábban úgy gondolták, tilos eladniuk. Amint a Hindustan Times beszámol róla, az Amul meggyőzte őket, hogy adják el a helyi tejpiaci szövetkezetnek a tejet, és az így nyert bevétel révén fenntarthatják hagyományos életmódjukat.

A tevetej azonban sósabb, mint a tehéné, ezért ki kellett találni a megfelelő receptet a csokoládé elkészítéséhez. A lap tudósítása szerint ugyanakkor néhány hónap alatt kialakult a csoki vevőköre Indiában. A tevetej népszerűsítése az ezredfordulón kezdődött. Ilse Kohler Rollefson német antropológus, aki akkor már 20 éve Indiában élt, és radzsasztáni pásztorok számára nonprofit alapot hozott létre, és az elsők között próbálta rávenni a pásztorokat a tej értékesítésére.

A fejlődés azonban lassú volt.