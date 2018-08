Repülőterek, ahonnan senki sem szeret felszállni

A repülési élményre több tényező is hatással van, azt nem csupán a légitársaság határozza meg, amellyel repülünk, hanem maga a repülőtér is, ahonnan felszáll a gépünk.

A repülőterek, légitársaságok, járatok összehasonlításával foglalkozó AirHelp elkészítette a világ legrosszabb repülőtereinek ranglistáját. A Business Insider kiemeli, hogy a rangsorolásnál számos tényezőt vettek figyelembe, köztük a légikikötőben nyújtott szolgáltatás minőségét és az utasok által küldött visszajelzéseket is.

Az összehasonlító oldal egyébként elkészítette a legjobbnak tartott repülőterek toplistáját is: ezen a katari Hamad International Airport végzett az élen. A Hamad első helye talán nem is olyan meglepő, mert egy évtizeddel ezelőtt nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő, 16 milliárd dolláros beruházás eredményeként jött létre.

A brit repülőterek viszont már egyáltalán nem szerepeltek ilyen jól, a lista másik végén pedig szintén egy Arab-öböl-menti ország légikikötője áll.