Ehető vonalkódot kapnak a húsok

Láthatatlan és ehető vonalkódot fejlesztenek ki kutatók annak érdekében, hogy nyomon követhetővé váljanak a kereskedelmi forgalomban lévő húsok. Az új vonalkódok mobiltelefonnal is leolvashatók lesznek.

Az élelmiszerpiaci csalások egyik legveszélyeztetettebb terepe a hússzektor, ezért kutatók ehető és láthatatlan vonalkódot fejlesztenek ki, amely okostelefonnal is leolvasható lesz. Az Agrárszektor írása kiemeli, hogy így a fogyasztók is leellenőrizhetik, honnan származik például a marhahús és hol dolgozták fel azt.

Hogyan működik majd a technológia?

A húsokat bepermetezik ehető szilícium-dioxiddal a vágóhidakon. A permet egyedülálló ujjlenyomatot hagy a húson, amelyet egy úgynevezett „hiperspektrális" (több színképet érzékelő) pisztoly segítségével lehet majd leolvasni és azonosítani. A pisztoly (alapvetően egy fejlett vonalkód-leolvasó) fényt világít a szórófej mikrorészecskéire, és visszaveri az egyedi hullámhosszát. Ez a hullámhossz lényegében egyedülálló sorozatszámként működik, amely feltünteti a hús teljes eredetét. A jövőben lehetővé válik majd az információ beszkennelése egy okostelefon segítségével.

A technológiát Ausztráliában fejlesztik ki, és az év végére várhatóan már használható is lesz. Az új vonalkódot először a tejtermékeknél és a boroknál tesztelnék, mivel ahhoz, hogy a húsokon is alkalmazni tudják, az emberi fogyasztásra vonatkozó hatósági engedélyezésnek is meg kell történnie.

Kínában egyébként becslések szerint az ausztrál márkajelzéssel ellátott marhahúsoknak mindössze 50 százaléka származik ma ténylegesen a szigetországból. Az új technológiától azt várják, hogy az emberek többsége pozitívan fogadja majd, ezzel párhuzamosan pedig az élelmiszerpiaci csalások is visszaszorulnak.