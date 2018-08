Ez a 15 legszexibb férfi szakma a nők szerint

A Tinder társkereső alkalmazás listát állított össze, amelyből kiderül, hogy regisztrált női felhasználóik melyik férfi munkahelyeket találják a legvonzóbbnak. Ezek alapján most bemutatjuk, hogy mely szakmák számítanak a legszexibbnek.

A Tinder nevű applikáció a világ egyik legnépszerűbb társkereső platformja. A felhasználók jobbra vagy balra húzással dönthetik el, hogy tetszik-e nekik valaki, ha pedig mindkét fél jobbra húz (match), akkor megkezdődhet a társalgás is.

A vállalat megmutatta azt is, hogy a nők milyen állások láttán húznak nagyobb eséllyel jobbra, ez alapján pedig listát is összeállított a Tinder, amelyet most bemutatunk. Végre kiderül, hogy mennyire számít vonzónak az Ön állása a nők szerint.

Az alábbi képre kattintva megtekintheti a 15 legszexibb férfi szakmát a nők szerint.