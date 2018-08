Okoskarkötővel figyelik a teheneket a modern gazdák

A tehenek fontos szerepet játszanak a globális élelmiszerláncon belül. Nekik köszönhetjük többek között a tejet, sajtot és a vajat is. Most a farmerek a technológiát hívták segítségül, hogy még hatékonyabbá tegyék a munkát, valamint, hogy jobban kielemezhessék a tehenek egyéni teljesítményét. Mostantól az állatokra okoskarkötőt raknak, így fontos adatokat gyűjthetnek be.