Varga Mihály pénzügyminiszter az M1 csatornának adott interjút, ahol értékelte a Központi Statisztikai Hivatal legújabb adatait. A miniszter elárulta, hogy 1992 óta nem dolgoztak annyian Magyarországon, mint napjainkban. Fontos adat az is, hogy egyre kevesebb a közmunkás, és egyre többen térnek haza Magyarországra külföldről.

Szerda reggel remek adatokat közölt a Központi Statisztikai Hivatal a magyar foglalkoztatottság és munkanélküliségről.

A két jelentésből az derül ki, hogy a május-júliusi időszakban tavalyhoz képest 50 ezer emberrel, 4 millió 484 ezerre nőtt a foglalkoztatottak száma, a versenyszférában 92 ezerrel többen dolgoznak.

Varga Mihály pénzügyminiszter ezzel összefüggésben kiemelte, hogy1992 óta, amióta munkaerőpiaci méréseket folytatnak, soha nem dolgoztak ennyien Magyarországon.

Ezzel együtt a közfoglalkoztatottak és a külföldön munkát vállalók száma is csökkent.

Kiderült az is, hogy a munkanélküliségi ráta 3,6 százalékos.Varga Mihály kiemelte, hogy ezzel Magyarország a harmadik helyet foglalja el az uniós rangsorban Németország és Csehország után.

Munkaerőpiaci program indul

A miniszter szerint az új munkaerőpiaci program segítségével legalább 50 ezer ember helyezkedhet el a versenyszférában.

Az új program rugalmasabbá teszi a foglalkoztatás ügyintézését.

Nagyon jól teljesít a magyar gazdaság

Varga Mihály beszélt arról is, hogy az idei második negyedévben 4,6 százalékkal bővült a magyar gazdaság.